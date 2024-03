Alonso trenérem Bayernu? Přivést ho bude nejspíš nemožné, ví Hoeness. Co Rangnick?

Čestný prezident Bayernu Mnichov Uli Hoeness (72) prakticky vyloučil, že by v nadcházející sezoně měl bavorský velkoklub vést z pozice hlavního trenéra Xabi Alonso (42). "Uvidíme, jestli se nám to podaří. Bude to ale velmi obtížné, pravděpodobně nemožné," uvedl v rozhovoru pro BR24Sport.

"Všichni si Xabiho Alonsa nesmírně vážíme," zdůraznil Hoeness a vzápětí dodal, že bývalý hráč Bayernu trénuje klub, který: "Je blízko mistrovského titulu." Hoeness rovněž zmínil, že si dokáže dobře představit pokračování Alonsa v Leverkusenu. "Kdyby měl za sebou další dva nebo tři roky úspěchů, bylo by asi snazší ho odtamtud dostat," mysí si prezident Bavorů.

Mnichovští tak zřejmě budou muset hledat nástupce Thomase Tuchela, kterému na konci sezony předčasně skončí smlouva, jinde. Vedle Alonsa se skloňuje jméno Itala Roberta De Zerbiho, jenž v současnosti koučuje anglický Brighton. Magazín Kicker nedávno zařadil mezi kandidáty na renomovanou pozici současného kouče rakouského národního týmu Ralfa Rangnicka.

Při ohlédnutí za posledními rozhodnutími Hoeness nehodnotil dobře rozchod Bayernu s Julianem Nagelsmannem. "Byl vyhozen v době, kdy ještě bylo možné získat všechny tři trofeje. Projevili příliš málo trpělivosti," dodal bývalý hráč německého velkoklubu.