Ultimátum? Není to fér. Sedm měsíců jsme od Bayernu nic neslyšeli, zlobí se agent Daviese

Alphonso Davies (23), který má s Bayernem smlouvu ještě na jeden rok, je přestupovým cílem Realu Madrid. Mnichovský gigant si to uvědomuje a po měsících neúspěšných jednání o prodloužení smlouvy mu dal dvoutýdenní ultimátum na rozhodnutí. To se ovšem vůbec nelíbí hráčovu agentovi.

Po mnoha rozhovorech a jednáních se Bayern, jak prozradil jeho sportovní ředitel Max Eberl, rozhodl minulý týden učinit poslední nabídku a stanovit ultimátum. Pokud se tak nestane, bude stažena a teprve se uvidí, jaké to bude mít pro hráče důsledky.

Toto rozhodnutí však rozzlobilo Daviesova agenta, který nechápe tento tlak vyvíjený na jeho klienta, aniž by vůbec věděl, kdo bude novým trenérem mnichovského týmu a jaký sportovní projekt bude představen.

Davies v Mnichově odehrál už téměř 200 zápasů. Livesport

"Je nespravedlivé, že nyní útočí na Alphonsa. Před rokem jsme byli blízko dohodě. Pak se vyměnilo celé představenstvo klubu. Sedm měsíců jsme nic neslyšeli. Přestože jsem se v tomto období snažil klub kontaktovat osobně, nyní nám dávají ultimátum a my musíme do dvou týdnů reagovat, protože Bayern je pod tlakem a trvalo velmi dlouho, než se znovu sestavilo představenstvo? To není fér," vysvětlil Nick Husseh v rozhovoru pro deník Bild.

Agent levého obránce zdůraznil, že rozhodnutí je na nich. "Je to velmi důležitá smlouva v Alfonsově kariéře a my se musíme rozhodnout, aniž bychom věděli, kdo bude trenérem v příští sezoně a jak bude vypadat tým. Proto si myslíme, že je nefér reagovat na ultimátum. Rozhodnutí učiníme na konci sezony, až bude situace jasnější."

Napětí mezi oběma stranami je tedy obrovské. Real Madrid mezitím sleduje vývoj zpovzdálí a čeká na vhodný okamžik.