Místo odchodu z Old Trafford je ve hře nová smlouva. Vedení United se postavilo za McTominaye

V létě minulého roku se skotský reprezentant Scott McTominay (27) pomalu a nerad rozhlížel po novém zaměstnavateli. Rudí ďáblové vysílali jeho směrem signály, že s ním již do budoucna nepočítají. Ofenzivně laděný hráč však v této sezoně vykazuje parádní střeleckou formu, což by nakonec mohlo vést k tomu, že by se na Old Trafford mohl dočkat nového kontraktu.

McTominay se výraznou měrou podílel na postupu Skotska na letošní Euro, v barvách Manchesteru United pak naskočil do 25 ligových zápasů, ve kterých si připsal již 7 gólů a 1 asistenci. Ani to však zřejmě nestačí nizozemskému trenérovi Eriku ten Hagovi, který neskrýval plány, že by jeho místo v kabině po tomto ročníku uvolnil.

Rodák z Lancasteru však našel zastání jinde. Vedení klubu v čele se Sirem Jimem Ratcliffem návrh na McTominayovo uvolnění vetovalo a naopak schválilo jednání se samotným hráčem o možném novém kontraktu. Zkušený záložník vzešel z mládežnické akademie Rudých ďáblů a do A-týmu jej začlenil během svého působení portugalský trenér José Mourinho.

Statistiky hráče. Livesport

Jeho trefy v této sezoně byly v celé řadě případů klíčové a pomohly United k důležitým bodům. Budoucnost skotského legionáře má být v těchto týdnech otevřena znovu, avšak s příslibem, že vedení klubu má zájem spolupráci prodloužit.

McTominay si aktuálně přijde na 60 tisíc liber týdně, nový kontrakt by měl zahrnovat i lepší plat. Podle britského listu Daily Star je na Ostrovech hned několik klubů, které by chtěly využít situace, kdyby obě strany nenalezly společnou řeč.