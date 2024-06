Zástupci české ligy na Euru gólově září. Jak vypadá jedenáctka z jejích cizinců?

Čeští fotbalisté sice proti Portugalsku jako celek neoslnili, hráči z domácí soutěže jsou nicméně na Euru vidět. A to jak bývalí, tak současní. Mnohdy jsou navíc klíčovými postavami svých týmů, jako například slávista Ivan Schranz (30), jenž gólem do belgické sítě zařídil největší senzaci dosavadního průběhu šampionátu.

Zatím u všech překvapení na turnaji v Německu gólově figurovali bývalí či současní hráči tuzemských klubů. Vedle Slováků, v jejichž brance vychytal Lukaka a spol. ex-sparťan Martin Dúbravka, udivili Rumuni, kteří smazali jednoho z potenciálních černých koňů turnaje Ukrajinu 3:0. V brance čisté konto udržel někdejší gólman Sparty či Pardubic Florin Nita, jednu z tref (výstavní!) vsítil Nicolae Stanciu.

Nečekala se ani remíza Dánů (za něž odehrál celý duel bývalý slávista Alexander Bah) se Slovinci. Největší outsideři skupiny zvládli remízu 1:1 také díky tečované ráně z dálky Erika Janži. Obránce, který přišel v lednu 2017 z Mariboru do Plzně už jako reprezentant, přitom na západě Čech odehrál jen tři zápasy. Na pozici levého beka se neprosadil přes Davida Limberského a po roce a půl odešel do chorvatského Osijeku. Nyní patří do základní sestavy národního týmu, v kvalifikaci mu dokonce na šampionát pomohl dvěma góly (Finsku a opět Dánsku).

A konečně nejčerstvější nečekaný výsledek, na úkor bronzového celku z předloňského mistrovství světa v Kataru. Albánce poslal proti Chorvatsku do brzkého vedení hlavou sparťan Qazim Laci a stal se po Schranzovi a Lukáši Provodovi třetím střelcem s aktuálním angažmá v české nejvyšší soutěži na tomto Euru. Což staví domácí ligu v pořadí podle počtu dosažených branek jejími hráči na šesté místo.

Na stejné úrovni je přitom francouzská Ligue 1 s ostrostřelcem Kylianem Mbappém a jen o jeden gól lepší je anglická Premier League. Ta však dodala na turnaj 96 hráčů, tedy víc než čtyřnásobek, než kolik jich přijelo z Česka (22). A i tady je navíc srovnání s ostatními velice lichotivé.

11 cizinců z české ligy na Euru 2024. Livesport

Tuzemská nejvyšší soutěž má totiž v Německu sedmé největší zastoupení, daleko před elitní soutěží Portugalska (pouhých 12 reprezentantů), Nizozemska či Belgie. Hráči z těchto tří předních evropských fotbalových destinací navíc zatím na Euru zvládli dohromady jediný gól. Jeho autorem byl portugalský náhradník a český kat Francisco Conceicao z FC Porto…

Mimochodem na celém minulém Euru se z české ligy trefil jediný zástupce, slávista Tomáš Holeš v osmifinále proti Nizozemsku. Jako další může letošní bilanci vylepšit v zápase Srbska se Slovinskem vedle Janži i soupeřící Veljko Birmančevič ze Sparty, který se za 17 minut proti Anglii dostal k nebezpečné střele. A vpodvečer pak Bah proti Anglii.