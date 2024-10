Udinese pokračuje ve fantastické jízdě. Porazilo Cagliari a dál pronásleduje italskou špičku

Udinese na domácí půdě potvrdilo roli favorita a zdolalo Cagliari 2:0. Ráz zápasu určila druhá žlutá a tím pádem červená karta pro hostujícího záložníka Antoina Makoumboua (26) ve 30. minutě. Od tohoto momentu domácí zcela převzali otěže zápasu a došli si pro vítězství.

Domácí celek byl od úvodu utkání aktivnější. Sandi Lovrič zkusil štěstí z hranice pokutového území, ale Simone Scuffet si s jeho střelou poradil. Hosté museli bránit i za cenu faulů, což se šeredně nevyplatilo. Antoine Makoumbou byl v soubojích příliš tvrdý, první žluté varování mu nestačilo a po půlhodině hry šel po dalším ostrém faulu předčasně ze hřiště.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Svěřencům Kosty Runjaiče stačilo osm minut na využití přesilovky. Hassan Kamara poslal lehký centr a přesnou hlavičkou se do pravého horního rohu prosadil Lorenzo Lucca. Do přestávky poté byli na míči pouze domácí a odnesli si do kabiny zasloužený náskok.

V polovině druhého poločasu bylo Udinese blízko zdvojnásobení svého vedení, ale Lovrič svou šanci opět nevyužil. Definitivně o vítězství rozhodl v 78. minutě anglický útočník Keinan Davis, který obdržel přesnou přihrávku od Jespera Karlströma, prodral se až do pokutového území a překonal Scuffeta. Cagliari, které po celý zápas nevystřelilo na branku, tak přišlo o sérii tří zápasů bez porážky a stále je nebezpečně blízko sestupovému pásmu.

Turín – Como (20:45)

Tabulka Serie A