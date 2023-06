EKL: Moyes o finále v Praze už dříve vtipkoval s Coufalem a Součkem

Bude to největší chvíle mé trenérské kariéry, rozplýval se Moyes před finále

ČTK

Trenér fotbalistů West Hamu David Moyes si dobře uvědomuje, co pro obránce Vladimíra Coufala (30) a záložníka Tomáše Součka (28) znamená finále Evropské konferenční ligy v pražském Edenu, kde oba nastupovali za Slavii. Šedesátiletý Skot má z českých reprezentantů radost a ocenil jejich výkony a důležitost pro Kladiváře. Přiznal, že středeční finále proti Fiorentině, za niž hraje další český reprezentant Antonín Barák, pro něj představuje největší okamžik v trenérské kariéře.

"(Tomáš a Vladimír) o finále hodně mluvili, protože oba přišli z klubu, který tady sídlí. K městu mají úzký vztah. Když jsme zjistili, že se finále uskuteční v Praze, vtipkovali jsme o tom. Cítil jsem, že letos máme velkou šanci dostat se do finále, což se nakonec potvrdilo," řekl Moyes na tiskové konferenci.

"Mám z toho opravdu radost, protože Tomáš i Vladimír pro nás v posledních dvou třech letech byli velmi důležití, skvěle nám slouží a podávají dobré výkony. Jsou to důležití týmoví hráči," uvedl rodák z Glasgow.

Účast ve finále si vychutnává. "V první řadě je skvělé, že tady vůbec můžu sedět. Ať už jste zkušený, nebo začínající kouč, být ve finále je vrchol. Snad je to pro nás jen začátek. Užívám si to spolu s ostatními," konstatoval Moyes.

"Je to největší chvíle mé (trenérské) kariéry. Když trénujete tak dlouho jako já, znamená to, že děláte něco správně. Existuje spousta dobrých koučů, ale ti mladí teprve uvidí, jestli ve fotbale vydrží 20 nebo 25 let," prohlásil Moyes, který se na dráhu trenéra vydal v roce 1998.

Zatímco italský celek nastoupí do finále po pětidenní pauze, "Kladiváři" naposledy hráli zápas před deseti dny. "Jeli jsme na pár dní do Portugalska, kde jsme trénovali a užili si to. V této sezoně jsme odehráli 56 zápasů, v té minulé dokonce přes šedesát. Pracovali jsme na tom, abychom na finále byli připraveni. Desetidenní přestávka snad nebude problém vzhledem k množství zápasů, které jsme odehráli," mínil bývalý kouč Evertonu nebo Manchesteru United.

Doufá, že West Ham proti Fialkám nepřeruší úspěšnou sérii. "V této sezoně Konferenční ligy jsme ještě neprohráli a v té uplynulé jsme se dostali do semifinále Evropské ligy. Naše pohárová bilance je velmi slušná. Snad v ní budeme pokračovat," podotkl Moyes, jehož svěřenci v tomto ročníku EKL vyhráli 13 z 14 zápasů a v tom zbylém remizovali.

