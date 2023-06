EKL: Fiorentina – West Ham. Spolumajitel klubu Křetínský pro klubové barvy poruší zásady

Fiorentina – West Ham. Spolumajitel Kladivářů Křetínský: Pro jejich barvy poruším zásady

Pavel Křiklan

Letošní finále Evropské konferenční ligy bude mít výraznou česku stopu. Nejenže se zápas odehraje v pražském Edenu a na jeho trávníku se mohou potkat tři legionáři (Tomáš Souček a Vladimír Coufal v dresu West Hamu a Antonín Barák na straně Fiorentiny), ale zastoupení bude mít domácí fotbal i v čestné lóži, kam usednou majitelé klubů. Za ten londýnský je totiž jedním ze spoluvlastníků Daniel Křetínský (47).

O něm se roky mluvilo, že fotbal není zrovna jeho oborem, že se mu tituly vyhýbají obloukem. O téhle sezoně si nicméně úspěšný byznysmen může říct, že je mimořádně povedená. Jeho Sparta po devíti letech vystoupala na vrchol a teď může dobýt další trofej se Součkem a spol. Český miliardář má v anglickém klubu od předloňského listopadu podíl 27 %.

A rád by svůj vliv ještě posílil, jenže jen peníze nestačí. I když nedávno vypršela 10letá lhůta, která zavazovala většinové majitele Davida Sullivana a Davida Golda zaplatit vládě obří pokutu, pokud by klub prodali. Teď může být obchod uzavřen teoreticky bez dalších restrikcí a problémů. Ovšem jen zdánlivě.

Gold, jenž letos v lednu zemřel ve věku 86 let, postoupil práva na svůj podíl (25,1 %) v závěti dcerám Jacqueline a Vanesse a nyní jde prakticky o to, kdo se jeho balíku akcií zmocní. Jestli to bude Křetínský, nebo Goldův společník Sullivan (nyní 38,8 %). Křetínský sice při koupi svého podílu získal také opci na obě výše zmíněné části, jenže podle listu The Guardian je Sullivan v Goldově případu v pořadí před ním a většinovým vlastníkem Kladivářů se chce stát on.

Majitel Sparty má s West Hamem údajně velké plány, hovořilo se i o pořízení (a přestavbě) London Stadium, nynějšího domova klubu. Do konce sezony nicméně žádné rozhodnutí ohledně vlastnických a majetkových poměrů určitě nepadne.

Co vlastně Křetínského k West Hamu tolik přitahuje? "Zkrátka miluju jeho barvy a dres," vyznal se. A to tak, že ve středu v Edenu poruší své zásady. Do útočiště Slavie, úhlavního rivala Sparty, totiž podle svých slov nikdy nevkročil. Ani když tam hrál národní tým, ani na žádný z velkých koncertů. "Měl jsem s tím velký morální problém," řekl před pár dny britskému listu The Times, když výjimečně promluvil do médií. Nicméně tentokrát udělá výjimku, do ochozů usedne i se svým synem.

A West Ham si může díky němu užívat v Praze domovského prostředí. Zatímco Fiorentina se bude den před zápasem chystat ve svém tréninkovém centru v Itálii, anglický soupeř už poslední přípravu podstoupí v české metropoli. Křetínský totiž využije své dvojrole a půjčí mu klíče od tréninkového centra Sparty na Strahově…

Přehled zápasu Fiorentina – West Ham (7. 6. – 21:00) + audiokomentář