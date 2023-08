Plzeň se chystá na maltskou Gziru. Bude to čekání na půlce a dobývání, říká Koubek

Plzeň se chystá na maltskou Gziru. Bude to čekání na půlce a dobývání, říká Koubek

Fotbalisté Plzně týden po vydřeném postupu přes kosovskou Dritu doma rozehrají s maltskou Gzirou 3. předkolo Evropské konferenční ligy. Západočeši jsou podobně jako v předchozí fázi kvalifikace velkým favoritem. Čtvrteční utkání v Doosan Areně začne v 19 hodin.

Pokud Západočeši dvojzápas s Gzirou zvládnou, utkají se v závěrečném play off o postup do skupiny s vítězem souboje mezi kazachstánským Tobolem Kostanaj a severoirským Derry City.

Plzeňští doma s Dritou remizovali 0:0 a trápili se i v odvetě. Dramatický duel v Prištině, který byl dvakrát přerušen kvůli částečnému výpadku osvětlení, gólově otevřel v 76. minutě Rafiu Durosinmi. Poté ale srovnal domácí náhradník Blerim Krasniqi, jenž byl následně vyloučen, a tak až ve 24. minutě nastavení rozhodl o postupové výhře 2:1 Erik Jirka proměněnou penaltou.

Aktuální forma obou klubů. Livesport

Viktoria poté v pozměněné sestavě zvládla i nedělní zápas s Ostravou, kterou doma porazila 3:1 a připsala si premiérové ligové vítězství v sezoně. "Ve čtvrtek to bude jiné utkání než s Baníkem, kdy se hrálo nahoru dolů. Informace o Gziře jsem dostal a viděl některé věci z videa. Bude to zase čekání na půlce a budeme dobývat," uvedl plzeňský trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci.

Duel s Ostravou nedohráli záložník Pavel Bucha a univerzál Jan Sýkora. Na marodce Západočechů jsou dlouhodobí rekonvalescenti obránci Milan Havel, Luděk Pernica a Filip Čihák, zdravotní problémy má také útočník Matěj Vydra.

Gzira v prvním předkole Konferenční ligy vyřadila Glentoran. Po domácím výsledku 2:2 a remíze 1:1 v Severním Irsku vyhrála na penalty 14:13. Ve druhém předkole pak maltský tým nečekaně přešel přes Dudelange po domácím vítězství 2:0 a porážce 1:2 v Lucembursku.

"Letos jsme dokázali něco neuvěřitelného. Mužstvo bylo výrazně oslabeno oproti minulé sezoně, ale realizační tým a hráči v posledních dvou měsících odvedli mimořádnou práci," řekl kouč Gziry Darren Abdilla maltským médiím.

Utkání Plzeň – Drita (10.8., 19:00)

"Teď nás čeká obrovská výzva. Viktoria Plzeň je hodně silný soupeř, který loni hrál Ligu mistrů. Postup do play off by pro náš klub byl splněným snem," dodal Abdilla. Jeho výběr tvoří řada Jihoameričanů, na hřišti Dudelange v základní sestavě Gziry nastoupilo pět Brazilců a dva Kolumbijci.