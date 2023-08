Šulc zazářil proti Gziře gólem a dvěma asistencemi. Týmový výkon byl kvalitní, chválil

Záložník Pavel Šulc (22) pomohl fotbalistům Plzně gólem a dvěma asistencemi k vítězství 4:0 nad maltskou Gzirou v úvodním domácím utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy. Bývalý reprezentant do 21 let na tiskové konferenci nevěděl, že připravil dvě branky, asistenci před trefou Pavla Buchy (25) si ani nedokázal vybavit.

Nejprve v desáté minutě posunul míč na Buchu, jehož centr zapadl za brankáře Gziry. O necelou čtvrthodinku později asistoval u druhého gólu Rafiua Durosinmiho. "Popravdě si ani nevybavuju druhou asistenci. Vím tu na Rafiho, ale druhou vůbec," řekl Šulc novinářům.

Mezi střelce se zapsal v 73. minutě, kdy zvýšil tvrdou střelou na 3:0. "Všímali si vyšších hráčů ve vápně. Já tam byl sám a zakřičel si na Hejdise (Lukáše Hejdu), který mi to dobře pustil. Stopnul jsem si to kolenem, jak jsem chtěl. Připravoval jsem se na to, jsem rád, že jsem to trefil," popsal dvaadvacetiletý ofenzivní hráč.

Statistiky utkání. Livesport

"Hrálo se mi dobře, celý týmový výkon byl kvalitní. Mohlo to skončit možná víc, ale buďme pokorní a berme výsledek 4:0," doplnil Šulc, jenž v minulé sezoně hostoval v Jablonci.

Svěřenci kouče Miroslava Koubka v úvodním poločase vstřelili dva góly a hned třikrát trefili brankovou konstrukci. "Trenér nás určitě nabádal, abychom byli trpěliví. Věděli jsme, že si nějakou šanci ještě vytvoříme. Řekl bych, že máme zatím smůlu. Choras (Tomáš Chorý) to protrhne a pak to bude dobré," uvedl Šulc.

Statistiky utkání Plzeň – Gzira 4:0

Navzdory komfortnímu náskoku nechce podcenit odvetu s Gzirou, která se uskuteční za týden na Maltě. "Pojedeme tam vyhrát. Určitě to nesmíme podcenit, ve fotbale se může stát všechno. Budeme chtít hrát zase s nulou vzadu a fotbal jako dneska - napadat, presovat a dát co nejvíc gólů," prohlásil plzeňský odchovanec.

V prvních třech soutěžních zápasech tohoto ročníku za Viktorii neodehrál ani minutu, navíc nastoupil v přípravě za třetiligový B-tým. Minule ale od Koubka poprvé dostal příležitost v ligovém duelu s Ostravou a v základní sestavě se udržel i proti Gziře. "Nebylo to těžké. Domluvili jsme se tak s trenérem, že bude nejlepší pro všechny, abych dotrénoval (po letním mistrovství Evropy do 21 let). Splnil jsem to, co chtěl, a jsem rád, že mi potom dal šanci. Určitě mě těší, že se mi ty dva zápasy povedly," dodal Šulc.