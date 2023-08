K možnému dvojzápasu s Plzní nakročil v EKL lépe Tobol. Trnava nestačila na Poznaň

Tobol Kostanaj vstoupil do 3. předkola EKL domácí výhrou.

Fotbalisté Tobolu Kostanaj v úvodním duelu 3. předkola Evropské konferenční ligy zdolali doma 1:0 Derry City. Vítěz dvojzápasu narazí v závěrečném play off na Plzeň, pokud Viktoria přejde přes maltský tým Gzira. První utkání Západočeši vyhráli jasně 4:0.

Souboj mezi Kostanajem a Derry rozhodl v 65. minutě levý obránce Roman Asrankulov, který z rohu vápna napálil míč o břevno do sítě. Severoirský tým prohrál po sedmi soutěžních zápasech, klub z Kazachstánu naopak zabral po dvou porážkách.

Statistiky utkání. Livesport

Pražská Slavia, která v úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy porazila 3:0 Dnipro, by v případě neúspěchu v dvojutkání s ukrajinským celkem nastoupila v play off Konferenční ligy s vítězem souboje Lech Poznaň – Trnava. Lech si poveze do odvety výhru 2:1, za domácí se trefili Filip Marchwiňski s Kristofferem Veldem a v závěru snížil bývalý obránce pražských celků Sparty a Dukly Lukáš Štetina. Za Spartak odehrál kromě nastavení celé utkání český záložník Erik Daniel.

Legia Varšava podlehla na svém hřišti 1:2 Austrii Vídeň. Porážku neodvrátil ani útočník Tomáš Pekhart, jenž dal v posledních čtyřech soutěžních zápasech šest branek. Dnes se ale po čtyřech utkáních neprosadil, na druhé straně se naopak blýskl dvougólový Muharem Huskovic.

