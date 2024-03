Trenér Servette: Naším cílem je dát Plzni minimálně jeden gól a jít do odvety s dobrým výsledkem

Trenér fotbalistů Servette Ženeva René Weiler (50) věří, že se v osmifinále Evropské konferenční ligy proti Plzni nebude opakovat scénář z podzimních utkání proti Slavii. Švýcarští vicemistři ve skupině Evropské ligy podlehli po jednoznačném průběhu Pražanům doma 0:2 a venku 0:4. Podle zkušeného kouče udělal jeho tým od té doby výkonnostní pokrok a je na úvodní čtvrteční duel na Stade de Genéve dobře připravený. Řekl to na předzápasové tiskové konferenci.

"Za poslední měsíce jsme se hodně posunuli, je to znát i na sebevědomí hráčů. Naším cílem je dát minimálně jeden gól a jít do odvety s dobrým výsledkem. Stojí před námi velká výzva, ale jsme připravení," řekl Weiler novinářům.

Švýcarský kouč po utkáních proti Pražanům mluvil o tom, že účast v evropských pohárech je zatím pro jeho svěřence velký skok. Od domácí porážky se Slavií ale Servette na svém hřišti 14 soutěžních zápasů neprohrál a do osmifinále prošel přes první kolo play off Konferenční ligy, v němž vyřadil bulharského šampiona Ludogorec Razgrad.

Plzeň se podobá Slavii

"Proti Slavii to pro nás byly velice složité zápasy, dopředu jsem na to tým upozorňoval. Měli jsme velké problémy jak tady, tak v odvetě v Praze, ani jednou jsme neskórovali. Do obou utkání jsme vstoupili dobře, ale výsledky znáte. Doufám, že se stejný scénář nebude opakovat," přeje si bývalý trenér Anderlechtu, Norimberku nebo egyptského Al Ahli.

"Plzeň je podobná Slavii. Atletický, fyzicky silný, organizovaný tým, velmi zkušený s věkovým průměrem sestavy 29 let," uvedl Weiler před soubojem proti týmu s nejlepší obranou soutěže a jedinému celku, který vyhrál všech šest zápasů ve skupině.

"Nedostávají moc gólů, zatím inkasovali jen jednou. Snažili jsme se najít řešení, jak jejich obranu překonat. Naším cílem bude ve čtvrtek ukázat, že jsme cestu našli, víc ale prozrazovat nechci," řekl kouč druhého týmu tabulky švýcarské ligy.

Servette, který je v osmifinále evropského poháru po 22 letech, vyhrál posledních pět soutěžních duelů. Viktoria drží sérii 12 zápasů bez porážky. "Plzni se také v poslední době daří, rovněž udělala velký pokrok. Očekávám dobrý zápas, navíc když hrajeme doma," přidal Weiler.

Podle tiskového mluvčího ženevského klubu je momentálně prodáno 14 100 vstupenek. Návštěva by měla překročit polovinu kapacity třicetitisícové arény Stade de Genéve.