Plzeň si pojistila talentované mladíky. Brankář Baier a stoper Paluska podepsali do roku 2027

Mladíci Baier s Paluskou prodloužili s Plzní smlouvu do roku 2027.

Brankář Viktor Baier (19) i stoper Jan Paluska (18) podepsali s fotbalisty Plzně nové smlouvy. Oba talentovaní hráči prodloužili kontrakty do roku 2027. Viktoria o tom informovala na klubovém webu.

"Oba hráči mají obrovský potenciál a kvality, které prokázali tím, že si dokázali vybojovat pevné místo v našem kádru. Na podzim na sebe upozornili například i v základní skupině Evropské konferenční ligy, patří do reprezentačního výběru do 19 let. Navíc u obou vidíme obrovskou chuť na sobě neustále pracovat a posouvat se," uvedl sportovní ředitel klubu Daniel Kolář.

Baier debutoval v brance Plzně loni v říjnu v utkání Konferenční ligy na hřišti Dinama Záhřeb, kde přispěl k výhře 1:0. "Jsem nadšený. Tím, že mohu nosit dres Viktorky, se mi plní velký sen a strašně si toho vážím. Každý den je pro mě obrovská zkušenost, snažím se neustále učit a zlepšovat," řekl Baier. V evropských pohárech odehrál ještě další dva zápasy, za sebou má i debut v první lize a domácím poháru.

Viktor Baier debutoval v Konferenční lize proti Dinamu Záhřeb. Profimedia

Také Paluska si v aktuální sezoně zahrál za Plzeň v lize i evropských pohárech. "Když jsem byl v klubové akademii, přesně o tomhle jsem snil. Chtěl jsem jednou obléknout hlavní dres Viktorky a vyběhnout v něm před skvělé fanoušky. Vážím si toho a jsem za tuto šanci vděčný," prohlásil Paluska.