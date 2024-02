Los Konferenční ligy: Plzeň narazí na schůdného soupeře, čeká ji Servette Ženeva

Schůdný los. Plzeň pojede v osmifinále EKL do Švýcarska. Čeká ji Servette Ženeva

Fotbalisté Plzně se v Evropské konferenční lize vrátí po kole odpočinku opět na scénu. Úvodní kolo play off mohli jako vítěz skupiny vynechat, v osmifinále jim los přichystal ženevské Servette. První zápas hraje Viktoria na půdě soupeře.

Ten je českým fanouškům velice dobře známý. Na podzim se s ním totiž utkala v základní skupině Evropské ligy Slavia a deklasovala jej celkovým skóre 6:0. Aktuálně druhý tým švýcarské ligy (na vedoucí Young Boys Bern ztrácí sedm bodů) inkasoval čtyři branky i na stadionu AS Řím.

V zimě navíc prodal svého nejlepšího střelce Chrise Bediu z Pobřeží slonoviny do Unionu Berlín. I bez něj se Servette dokázalo dostat v úvodním kole play off přes bulharský Ludogorec Razgrad, i když mu na to stačil jediný gól.

České kluby prožívají nejlepší pohárovou sezonu od rozdělení federace, do jarní vyřazovací fáze poprvé prošly ve třech. Vedle Plzně si Sparta a Slavia zahrají osmifinále Evropské ligy.

Rakouský Sturm s českým gólmanem Vítězslavem Jarošem se utká s francouzským Lille. A loňský finalista Fiorentina, na jehož soupisce je i záložník Antonín Barák, vyzve Maccabi Haifa.

Kdy hraje Plzeň?

7. března: Servette – Viktoria Plzeň

14. března: Viktoria Plzeň – Servette