Plzeň se proti oslabeným Pardubicím bála o výhru, Šulc vyšplhal na vrchol tabulky střelců

Viktoria Plzeň zvítězila ve 23. kole FORTUNA:LIGY na hřišti Pardubic 3:2. Západočechům výrazně pomohl kmenový hráč Slavie hostující v týmu z města perníku Denis Halinský (20). Ten už po necelých 40 vteřinách fauloval a v šesté minutě, přičemž průtahy zapříčinily zmatky okolo nefungujícího monitoru pro systém VAR, viděl červenou kartu. Hosté si vybudovali na přelomu poločasů třígólový náskok, na němž se dvěma zásahy podílel nový nejlepší střelec soutěže Pavel Šulc (23). Viktoriáni se však nechali pohodlným náskokem ukolébat a Pardubice snížily na rozdíl jediného gólu. Ten jim nakonec k dokonání senzace scházel.

Fanouškům domácích hned zkraje zápasu spadl úsměv, když za šlapák na Šulce obdržel červenou kartu Halinský, který tak měl alespoň jistotu teplé vody ve sprše. O první větší šanci se postaral Jan Kopic, volej zkušeného křídelníka ale brankář zlikvidoval.

Na následný rohový kop naskočil Sampson Dweh, jeho hlavička ale prosvištěla nad břevnem. Drtivý tlak viktoriánů přinesl několik dalších slibných příležitostí, jenže štěstí stálo na straně Východočechů a to až téměř do odchodu do kabin.

Paradoxně střela s nejmenší šancí na úspěch projela Viktorovi Budínskému mezi nohama, a Lukáš Kalvach tak mohl slavit.

Krátce po změně stran se Plzeň prosadila znovu. Akrobatický pokus Lukáše Červa za brankovou čáru dotlačil Šulc, a stal se tak nejlepším střelcem ligy. O chvíli později jen upevnil svou pozici, když po přihrávce Jhona Mosquery skóroval znovu.

Gólem se blýskl i další mladý záložník, tentokrát ovšem na druhé straně. Zpoza vápna propálil vše, co mu stálo v cestě, Kryštof Daněk. Pořádný zvrat v utkání ovšem zajistil rohový kop Pardubic, jenž s přispěním lehké teče Kalvacha skončil za zády Martina Jedličky, další branku se už ale domácím nepodařilo vstřelit.

Pardubice favorita nepřekvapily a nedosáhly ani na bod. O nic jednodušší zápas je nebude čekat ani přesně za týden, kdy zamíří k tradičně vyhrocenému derby do Hradce. Plzeň o den později přivítá v dalším šlágru kola Spartu.

