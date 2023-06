EKL: Barák se soustředí jen na finále s Fiorentinou, o reprezentaci mluvit nechtěl

Tři ve finále? Skvělá reklama pro český fotbal, chválí před důležitou bitvou Barák

ČTK

Fotbalista Fiorentiny Antonín Barák (28) nechtěl před středečním finále Evropské konferenční ligy v pražském Edenu proti West Hamu nijak komentovat svoji absenci v nominaci na červnový sraz české reprezentace, v níž podle trenéra národního mužstva Jaroslava Šilhavého schází kvůli nevhodnému chování v týmu. Ofenzivní záložník se stoprocentně koncentruje na to, aby s italským celkem dosáhl na první evropskou trofej od roku 1961.

"Reprezentaci teď nebudu komentovat, soustředím se jen na finále. Nechci tím nějak vyrušovat Fiorentinu nebo mé spoluhráče. Teď je to pro mě tak, jako by se to nestalo. Mám už pár dní v hlavě jen tenhle zápas," řekl Barák, který za reprezentační "áčko" nastoupil do 37 utkání a podle počtu startů patří k nejzkušenějším hráčům aktuálního kádru.

Na klubové úrovni se po šesti letech vrátí do Edenu, kde hrával za Slavii. "Je to krásné, jsem za to strašně rád, že se hraje finále v Edenu. Skvělá reklama pro český fotbal, povedlo se nám sem dostat třem českým hráčům. Já si toho strašně vážím, je to paráda," řekl Barák s připomínkou, že za soupeře z West Hamu hrají záložník Tomáš Souček a obránce Vladimír Coufal.

"Cítím velké emoce. Jsem hrdý na celou cestu, kterou jsme ušli jak s týmem, tak i já osobně, když si procházím všechny ty roky. Je to vyvrcholení, takový bod, který má pro mě obrovský význam. Budu tu mít hrozně známých, kamarádů, rodinu. Užívám si celou tu dobu, co tím finále žijeme," doplnil Barák.

Fiorentina se probojovala do finále evropského poháru poprvé od roku 1990, trofej dosud získala jen v sezoně 1960/61 v tehdejším Poháru vítězů pohárů. "Očekávání jsou obrovská. Dostali jsme se v této sezoně do dvou finále, první se nám nepovedlo, v Italském poháru jsme prohráli s Interem Milán. Favorit byl jasný, na druhou stranu jsme si ten zápas nezasloužili prohrát, měli jsme jít minimálně do prodloužení," uvedl Barák.

Nevadí mu, že se finále bude hrát na stadionu s kapacitou jen necelých 20 tisíc míst. "Ze začátku na to byly ohlasy, že stadion není dostatečně velký na evropské finále, s čímž můžu souhlasit. Zrovna týmy jako West Ham a Fiorentina, které čekají na úspěch delší dobu a mají fanouškovskou základnu, by určitě naplnily větší stadion. Na druhou stranu je to krásný, útulný a moderní stadion. Fanoušci tu dokážou udělat skvělou atmosféru. I když je kapacita menší, vůbec to nevadí. Finále to kredit kazit nebude, ba naopak," dodal Barák.

