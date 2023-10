Trousil věří, že Plzni v Astaně pomohou zkušenosti ze zápasů s Tobolem a Spartou

Plzni mohou podle asistenta trenéra Jana Trousila (47) ve čtvrtečním utkání Evropské konferenční ligy v Astaně pomoci i zkušenosti ze zápasů s jiným kazachstánským soupeřem Kostanají a pražskou Spartou. Západočeši na hřišti Tobolu v srpnovém 4. předkole zvítězili 2:1, Spartě v sobotním ligovém šlágru na Letné podlehli 1:2. Viktoriáni kvůli lepší adaptaci na plochu v Astana Areně trénovali na umělé trávě.

"Určitě nám zkušenost s Kostanají může pomoci v tom, že víme, jakým způsobem tam reagovat na (čtyřhodinový) časový posun. Doufám, že předvedeme to, co v Kostanaji, a podaří se nám vyhrát i v Astaně," řekl Trousil novinářům před úterním odletem.

Plzeňští v Kazachstánu opět zůstanou v "českém čase". "To zachováváme, akorát tam nebudeme přespávat (na pátek) a poletíme hned po zápase. Abychom ušetřili co nejvíc času pro kluky na spánek před (nedělním ligovým) utkáním s Jabloncem," vysvětlil bývalý obránce Brna či Slovácka.

Věří, že se Viktoria poučí z chyb proti mistrovské Spartě. "Stoprocentně nám pomůže, že jsme viděli, že Sparta vysoko presuje v obrovské rychlosti. Astana to má podobné, zvlášť doma je to trochu rychlejší na umělce. Nabádali jsme kluky, aby rychleji pracovali hlavně vzadu s balonem, abychom se nedostávali tak pod tlak jako na Spartě a nevyústilo to v inkasovaný gól ve druhé minutě."

"Při třech trénincích na umělé trávě jsme se teď zaměřili hlavně na práci stoperské trojice v součinnosti se středními záložníky při rozehrávce. Až na hřišti uvidíme, jak to budeme zvládat, ale věříme, že kluci budou nachystáni a přinese nám to tři body."

Tabulka skupiny C. Livesport

Trousil očekává kvalitní umělou trávu. "Stoprocentně bude lepší než u nás v Plzni. Když se tam hrajou evropské poháry a reprezentace, bude velice dobrá. Ale je rozdíl mezi umělou trávou a přírodní. Budeme spoléhat na naše subtilnější hráče, kteří mají níž těžiště, jsou pohyblivější a bude jim to víc vyhovovat. Uvidíme, jak se s tím popasují."

Zatímco Plzeňští na úvod skupiny C doma zdolali kosovský celek Ballkani 1:0, Astana na stadionu Dinama Záhřeb utrpěla debakl 1:5. "Dinamo samozřejmě bylo lepší, ale Astana hrála na normálním trávníku, doma je daleko silnější. Je tam bouřlivá atmosféra a diváci je ženou dopředu," upozornil Trousil. "Chceme hrát podobně jako na Spartě. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. To platí i pro Astanu. Víme, že tři body by nám hrozně pomohly ve vývoji tabulky."