Vlkanova se za důvěru odvděčil gólem. Tobol by nám mohl svědčit, řekl o dalším soupeři

Adam Vlkanova (28) po nepovedeném začátku sezony vypadl z plzeňské základní sestavy, ale v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti maltské Gziry dostal od trenéra Miroslava Koubka šanci a pomohl gólem k vítězství favorita 2:0. Hbitý záložník věří, že mu první soutěžní branka v ročníku pomůže a že Viktoria zvládne i závěrečné play off o skupinu s Tobolem Kostanaj.

Vlkanova v 70. minutě zvýšil na 2:0 pro hosty umístěnou střelou zpoza šestnáctky. V soutěžním utkání se trefil poprvé od dubna, kdy dvěma brankami přispěl k ligové výhře 4:0 nad Zlínem. "Jsem rád za každý gól, určitě to pomůže. Ze začátku se tolik nedařilo mně ani celkově týmu. Teď se to otočilo, daří se. Jsem rád, že vyhráváme a zase si počkám na šanci," řekl pro Radiožurnál.

Plzeňští, kteří úvodní domácí duel s Gzirou vyhráli jasně 4:0, se v prvním poločase na maltském Národním stadionu v Ta' Qali spíše hledali. Odpor outsidera zlomil až ve 47. minutě Ibrahim Traoré.

"Čekali jsme, že dáme trošku dřív gól, aby to bylo klidnější. Ale asi to odpovídalo tomu, co jsme nějak čekali. Domácí se snažili ještě dát nějaký gól, aby zápas zdramatizovali. Bylo to bojovné, ale potom už takové unavené. Branka je zlomila a pak už se to víceméně dohrávalo," všiml si Vlkanova.

Kouč Koubek udělal v základní sestavě Viktorie hned sedm změn oproti nedělnímu ligovému utkání v Českých Budějovicích. "Bylo to o tom, aby si odpočinuli zase kluci, kteří teď hráli víc zápasů. Je toho hodně, hrajeme každé čtyři dny. Můžeme to protočit, protože je tady spousta kvalitních hráčů," konstatoval bývalý kapitán Hradce Králové.

Známkování hráčů Plzně v odvetě s Gzirou. Livesport

Západočeši zažili mnohem klidnější venkovní odvetu než v předchozí fázi kvalifikace, v níž po bezbrankové remíze s kosovskou Dritou vydřeli v Prištině postupové vítězství 2:1 až díky penaltě v nastaveném čase. "S Dritou jsme první zápas neproměnili šance, tam jsme dávali tyče a nemohli se prosadit. Kvůli tomu byla odveta taková. Teď se v prvním zápase podařilo šance dát a od toho se to celé odvíjelo."

Pokud Plzeňský tým zvládne dvojzápas s Tobolem Kostanaj, který ve 3. předkole až na penalty udolal severoirský Derry City, zahraje si na podzim skupinovou fázi Konferenční ligy. Viktoria začne play off příští čtvrtek na hřišti soupeře. "Věřím, že poslední krok zvládneme, sílu na to máme," upozornil trojnásobný reprezentant. "Možná nám kazachstánský soupeř bude svědčit víc, protože budou chtít hrát trošku víc fotbal než Irové," dodal Vlkanova.

Přehled zápasu Gzira –⁠ Plzeň 0:2