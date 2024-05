Týden v NHL: McDavid poprvé beze střely, Utah v rukou fanoušků, Šmíd smeká před Pastrňákem

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Dva hráči v týdnu nasbírali shodně osm bodů, ale Leon Draisaitl z Edmontonu k tomu potřeboval méně utkání, pouze tři. Proti Vancouveru nejprve dvakrát nahrával, následně přidal gól a tři asistence a pak branku a nahrávku. Přesto Oilers v sérii prohrávají...

Brankář týdne

Oporou v brance Dallasu je americký gólman Jake Oettinger, který v sobotu zaznamenal 19. výhru v play off a stal se nejmladším brankářem historie, který dosáhl na tuto metu před dosažením hranice 25 let a nebyl přitom narozen v Kanadě.

Proti Coloradu zatím zapsal dvě výhry a jednu prohru, zastavil 78 z 86 střel a drží procentuální úspěšnost zákroků 90,7%. Bombarďáci Nathan MacKinnon a Mikko Rantanen mu dosud každý dali jen po jednom gólu.

Čech týdne

Do třetího utkání série proti Carolině naskočil útočník NY Rangers Filip Chytil, který se kvůli zranění objevil na ledě poprvé od 2. listopadu. Absolvoval sedmnáct střídání, jednou vystřelil a pomohl k vítězství 3:2 v prodloužení.

Do dalšího zápasu už ale bohužel znovu nenastoupil, vyřadila ho nemoc. Spoluhráče jeho přítomnost přesto potěšila.

Highlight týdne

Že se Arizona Coyotes přesouvají do Utahu, to už není žádná novinka. Hráči Coyotes se dokonce po skončení základní části už byli ve svém novém domově podívat a pozdravili fanoušky. Jenže jak se klub bude jmenovat?

Tady je výběr: Frost, Ice, Powder, Mountaineers, Freeze, Mammoth, Black Diamonds, Blast, Caribou, Blizzard, Swarm, Hive, Outlaws, Yeti, Squall, Fury, Glaciers, Canyons, Venom a HC. Název v hlasování zvolí sami fanoušci.

Zvláštní bude také sledovat další kroky, v zahajovací sezoně 2024/25 bude tým nosit pouze dresy s nápisem "Utah". Název mužstva bude zaveden až v sezoně 2025/26, stejně jako logo, maskot a barvy. Snad se vedení ligy s přesunem rozhodlo správně...

Statistika týdne

Až v 55. zápase ve vyřazovací části v kariéře nedokázal Connor McDavid ani jednou vystřelit na branku. Stalo se tak v prvním utkání série druhého kola proti Vancouveru, který Edmonton prohrál s Vancouverem 4:5. Je fakt, že letos v bojích o Stanley Cup kapitán Oilers zatím moc neskóruje, přesto je s bilancí 2+15 druhý v bodování.

Ze sociálních sítí

Na ledě být kvůli zranění nemohl, ale i tak je veterán Blake Wheeler stále součástí týmu. Když New York Rangers rozhodli ve třetím utkání prodloužení proti Carolině, zabušil si aspoň na plexisklo. Americký forvard má za sebou 1172 zápasů v NHL, na Stanley Cup zatím čeká.

Fotografie týdne

S hodně naježeným loktem si na Martina Nečase z Caroliny vyšlápl kapitán NY Rangers Jacob Trouba. Českého útočníka naštěstí minul, ten by jistě střet odnesl nepříjemným zraněním. A ostře hrající bek pravděpodobně suspendací.

Trouba Nečase těsně minul. AFP

Pohled Ladislava Šmída

"Mnoho lidí se divilo, když David Pastrňák shodil rukavice s Matthewem Tkachukem, ale já miluju, když se poperou dvě superhvězdy. Oba týmy to nabudí. Pasta věděl, kam ten zápas směřuje, už měl asi plné zuby chování některých hráčů Floridy, kteří lítají po ledě, dohrávají souboje a celou dobu nezavřou pusu. Prostě snaží se soupeři dostat pod kůži. Proto se mi líbilo Pastovo rozhodnutí, nebylo mu to jedno a postavil se za svůj tým. Smekám před ním, svědčí to o tom, jak mu záleží na celém mužstvu.

Před sérií jsem předpovídal, že Boston to s Panthers nebude mít snadné a je to vidět. Florida je lépe poskládaný tým takřka bez jediné pořádné slabiny. Tím nechci nijak shazovat Bruins, taky mají dobrý tým, ale nemyslím si, že je porazí.

Zaujal mě taky zákrok Jacoba Trouby z Rangers na Martina Nečase, ten kdyby se nesehnul, tak ho kapitán Rangers sestřelí přímo likvidačně. Nemluvě o tom, že si sám mohl něco udělat... Ale Trouba takhle zkrátka hraje, mnohdy jsou jeho zákroky na hraně suspendací a já jsem tady hlavně rád, že se Nečasovi nic nestalo.

Jsem zastáncem starého hokeje, mám rád fyzické střety, ale musí se hrát čistě. Žádné lokty, žádné rány do hlavy. Tohle do hokeje nepatří, je třeba, aby se hráči víc respektovali. Na Troubu je třeba si dávat při hře pozor, když se hráč zapomene, dokáže ho vypnout."