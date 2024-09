Babylon v Razgradu: Brazilec Thiago to dotáhl až do Premier League. Další jsou v pořadí

Jede si vlastní soutěž. Co jiného říct o klubu, který třináctkrát v řadě ovládl bulharskou ligu? Ludogorec Razgrad, exotická adresa, která se stala útočištěm pro hráče z celého světa. I ze zapadlého města na severovýchodě země se to však dá dotáhnout třeba až do Premier League. Právě zde začíná Slavia svou pouť v Evropské lize.

Je to místo plné kontrastu. Razgrad má zhruba 30 tisíc obyvatel. Žádná velká metropole. Nečekejte nasvícené ulice plné vysokopodlažních domů a přehršel luxusu. Město na severu Bulharska spíš odkazuje na komunistickou minulost.

A přesně tady se nachází Ludogorec, jeden z nejbohatších klubů v zemi a hegemon bulharské Parva ligy. Vyhrál ji už třináctkrát v řadě. Odhadovaná hodnota kádru je 52 milionů eur, což je mimochodem o 14,5 víc, než má například Viktoria Plzeň.

"Kontrast mezi zázemím klubu a městem je znatelný, ale já mám rád podobná místa, jelikož jsem v nich trénoval. Má to komornější atmosféru a lidé jsou obecně více v pohodě," vyjádřil se k soupeři trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Na soupisce Ludogorce napočítáte 20 cizinců, z toho dva obdrželi i bulharský pas. Ano, v Razgradu se přemýšlí především globálně. V týmu tak spolu hrají Brazilci, hráči s africkými kořeny či Argentinec, Nor, ale i Portugalec se Španělem. Když nebudeme počítat naturalizované Bulhary, domácích hráčů je v kádru osm.

Klub zkrátka věří, že s cizinci může být úspěšný v evropských pohárech a cílí i na velké transfery na Západ. Ten rekordní se zrealizoval minulý rok. Brazilský útočník Igor Thiago přišel do Ludogorce z Cruzeira v únoru 2022 za částku 1,3 milionu eur. V červenci 2023 jej koupily Bruggy za 11 milionů, aby jej letos v létě prodaly do Brentfordu za trojnásobek.

Pro bulharský klub to byl historicky kauf. Lepší byznys majitel Kiril Domusčijev, který patří k nejbohatším lidem v zemi, nikdy neudělal. Pravdou je, že Thiago podával v zelených barvách nadstandardní výkony. V 53 zápasech měl prsty v 31 gólech. V jeho šlépějích má jít krajan Rwan Cruz, který v této sezoně nastřílel 14 branek a na další čtyři přihrál.

Do Razgradu přišel původně na hostování ze Santosu a letos v zimě se jako volný hráč upsal natrvalo. Jeho odhadovaná hodnota se už nyní pohybuje kolem 3,5 milionu eur a pokud byste zavolali na klubovou centrálu, cenovka začne minimálně na pěti milionech.

Brazilská kolonie je tu dlouholetým zvykem. Už v roce 2016 vyprávěla dvojice Jonathan Cafú a Wanderson o tom, jak prožívají přesun do Evropy. Vyměnil totiž Piracicabu, kde žije kolem půl milionu lidí, za maličký Razgrad. "Ve velikosti města a možnostech je asi největší rozdíl," líčil tehdy Cafú v rozhovoru pro web UEFA. "Pro mě je ale důležité, že tu nejsem sám a mohu se přátelit s jinými krajany," dodal vzápětí.

Síla Ludogorce však není pouze v hráčích z Jižní Ameriky. Urostlý útočník Kwadwo Duah, který se narodil v Londýně, ale má ghanský a švýcarský pas, letos startoval na evropském šampionátu v dresu helvétského kříže, kdeproti Maďarsku (3:1) naskočil v základní sestavě a dokonce vstřelil gól.

Není divu, že jej slávisté jej před večerním vstupem do Evropské ligy vnímají jako velké nebezpečí.