Hit ligového víkendu je jasný, do Plzně přijede Sparta. Oba týmy do zápasu půjdou po náročných zkouškách v evropských pohárech, ovšem zatímco Letenští odehráli duel Ligy mistrů už ve středu, Viktoria se na hřišti PAOKu představí ve čtvrtek. "Tenhle den volna může hrát velkou roli,“ uvedl v rozhovoru pro Livesport Zprávy někdejší plzeňský záložník a později asistent trenéra Pavel Horváth (49). Rotaci kádru v Řecku nečeká, byť mají Zápaodočeši šanci jít v lize na druhé místo.

Nepřistoupí Plzeň k evropskému duelu podobně jako Slavia s Ajaxem, která také měla před zápasem se Spartou?

"To si nemyslím. Plzeň by měla hrát naplno. Samozřejmě je jasné, že víkendový zápas je velmi zajímavý a významný, a to po více stránkách, pořád je to ale česká liga versus Evropa. A pokud Plzeň bude přemýšlet o tom, že bude chtít postoupit, musí prostě sbírat body. Nemůže tedy vyměnit půlku sestavy a jen tak to odehrát."

Viktoria je po výhře nad Baníkem na dostřel druhému místu, zároveň si buduje náskok na čtvrtý Baník. Mohou se jí změnit priority, nebo je na tyto kalkulace ještě brzo?

"Určitě je ještě brzo, v lize je ještě spousta zápasů. Je možné, že Sparta a Slavia utečou, byť si myslím, že ne tak rychle, jelikož oba týmy kombinace s Evropou potrápí. Pokud budou hráči Viktorie fit a zdraví, rotaci sestavy skutečně neočekávám."

Možná i proto, že kádr Plzně není tak široký a kvalitní, aby si mohla výraznou rotaci dovolit?

"S tím se dá souhlasit. Plzeň nemá třiadvacet výborných hráčů, kteří jsou k dispozici ve velké formě a okamžitě schopni naskočit, aniž by to nebylo negativně znát. Tam je to spíše o okruhu patnácti lidí. Třeba v útoku budou dostávat šanci Daniel Vašulín a Matěj Vydra, ale zároveň ani jeden z nich není úplným pilířem základní sestavy."

Preview utkání PAOK – Viktoria Plzeň. Livesport

Co podle vás stálo za matnými výkony Viktorie v zápasech před reprezentační pauzou?

"Je možné, že se nakupila únava. Není to jen o zápasech, roli hraje i cestování, které sebere velké množství času i sil. Určitě se nedostanete za dvě hodiny do Frankfurtu a zpátky. Je to na celý den, hráčům podle mě paradoxně docházejí síly hlavně při tomto. Důležité to bude i teď, aby nezůstali někde na letišti, byli včas najedení, včas spali… Všechno toto hraje roli. Stejně jako zdraví. Určitě se nikde nedozvíme, jak na tom kluci proti Boleslavi nebo Pardubicím byli, jdou na krev. Pokud to jen trochu jde, na hřišti chtějí být, někdy to však dokáže být i kontraproduktivní."

Výhra na Baníku 3:1 by vám dala za pravdu. Plzeň si přes pauzu odpočinula a potrénovala, pak podala výborný výkon.

"Je to možné, i když je to takové kdyby. Všichni chtějí hrát poháry a být úspěšní v lize, což přináší tato úskalí. Je potřeba se s tím vyrovnat. Čím víc zápasů, tím lehčí tréninky jsou. Je potřeba všechno nastavit tak, aby to vyhovovalo hráčům. Pokud nastanou trhlinky, projeví se to."

Jak velká výhoda tedy pro Spartu bude, že hrála již ve středu?

"Přemýšlel jsem nad tím. Sparta už bude ve čtvrtek kolem oběda doma, bude mít celý den na regeneraci. Plzeň hraje až ve čtvrtek večer. Pokud poletí hned po zápase, vrátí se pozdě v noci. Může to hrát roli, určitě. Den navíc by měl být stoprocentně znát."

Situace je vlastně podobná jako na jaře. Sparta míří uprostřed boje o titul do Plzně, navíc po utkání s anglickým gigantem. Vidíte podobné paralely?

"Sám jsem v očekávání. Plzeň je doma silná, umí to tam. Sparta to bude určitě vnímat a připraví se. I kvůli zmiňovanému utkání na jaře. Pro Spartu by byla další ztráta bolestivá, Plzeň zase cítí šanci na posun na druhé místo."

Jaký v Řecku očekáváte zápas?

"PAOK má spoustu hráčů s výbornými jmény, jsem zvědavý, jak bude vypadat týmově, avšak jednotlivci jsou to skvělí. Plzeň nicméně ukázala, že v Evropě dokáže hrát s kýmkoliv. Předvedla to i nedávno ve Frankfurtu. Rozhodně není bez šance, je tam dokonce podle mě schopná vyhrát."

I proto, že poslední výsledky řeckého soupeře nejsou ideální? V Evropské lize si odtud odvezlo výhru třeba FCSB.

"Jednoznačně. Jsem si jistý, že i v přípravě tohle zazní. Soupeře určitě nelze podcenit, ale vědomí toho, že nejsou ve stoprocentní formě a že se jim nedaří dle představ, je dobré. I když se zápas nebude vyvíjet dobře, nesmí Viktorka klesat na mysli, protože proti PAOKu očividně vždycky něco vymyslet jde."

Plzeň prošla křestem ohněm ve Frankfurtu, kde na ni čekal velký kotel. V Řecku budou fanoušci ještě fanatičtější. Hraje i tohle ještě vůbec roli?

"Kluci na to jsou zvyklí, spousta z nich už poháry nějaký čas hraje. Hráli už proti větším soupeřům, tohle bych moc nebral v potaz. Naopak, hrát před plným stadionem je vždy příjemné."