Trenér Miroslav Koubek je přesvědčen, že plzeňští fotbalisté se ve čtvrtečním třetím utkání hlavní fáze Evropské ligy v Soluni proti PAOK dokážou vypořádat s bouřlivou kulisou na vyhlášeném stadionu "Hrobka". Třiasedmdesátiletý kouč si uvědomuje, že úřadující řecký mistr po úvodních dvou porážkách půjde za vítězstvím, bodovat chce ale se Západočechy i on. Řekl to na tiskové konferenci.

I když stadion pro téměř 29 tisíc diváků nebude vyprodaný, atmosféra v "Hrobce" je vyhlášená. Koubek nepochybuje, že se jí nezaleknou ani mladíci Jiří Panoš či Alexandr Sojka. "Kluci už v této sezoně odehráli zápasy na hřištích soupeřů, kde to na tribunách vřelo. Zvládají to a nějak velkou adaptaci nepotřebují. Jsou to výborné osobnosti, které se s tím dokážou vypořádat. Stejně jako ostatní," citoval klubový web Koubka z tiskové konference.

Zatímco jeho svěřenci v úvodních dvou kolech hlavní fáze remizovali, PAOK prohrál. "Jsme si toho plně vědomi, určitě budou chtít poprvé bodovat. Soupeř je na nule, ani my nemáme moc bodů. Takže je zřejmé, že je to pro oba týmy důležitý zápas," podotkl Koubek.

"Mají výhodu domácího prostředí a budou to chtít využít. Čeká nás těžký zápas, my to dobře víme. PAOK se na zítřejší zápas bude naprosto soustředit. Stejně tak my máme velkou motivaci bodovat," doplnil nejstarší ligový trenér.

Očekává, že řecký šampion bude silnější v útoku než v obraně. "Musíme se vypořádat s velmi dobrou ofenzivní silou domácích. To znamená, že naše defenzivní hra bude muset být velmi dobře organizovaná. Při studiu hry PAOK vidíme určité skuliny v jejich defenzivě a budeme jich chtít využít," poznamenal Koubek.

Jeho svěřence po víkendovém vítězství 3:1 v Ostravě čeká velmi náročný týden, po čtvrtečním zápase přivítají v neděli ve šlágru domácí ligy obhájce titulu Spartu. Šetřit někoho z opor však Koubek v Soluni rozhodně neplánuje. "Samozřejmě to náročné je, jde to v rychlém sledu. Na zápasy jsme ale naprosto připraveni," uvedl Koubek.

Jeho svěřenci v minulé sezoně došli až do čtvrtfinále Konferenční ligy a v pohárech v základní době už 22 zápasů po sobě neprohráli. "Zkušenosti, které nám přinesla Konferenční liga, jsou nezastupitelné. Je to velmi cenné. Pokud jde o tréninkový proces, určitě nám pomohla reprezentační pauza. Moc si neodpočinuli Sampson Dweh a Pavel Šulc, kteří hráli i v reprezentaci. Lukáš Červ sice hrál v reprezentaci, ale nehrál ligové zápasy," dodal Koubek.