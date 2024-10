Aby Plzeň ve čtvrtečním třetím utkání hlavní fáze Evropské ligy v Soluni proti PAOK bodovala, potřebuje podle obránce Václava Jemelky (29) podat podobně odvážný výkon jako v úvodním kole při remíze 3:3 ve Frankfurtu. Levý stoper či bek v dosavadních 17 soutěžních zápasech Viktorie v sezoně nechyběl ani minutu a fyzicky se cítí možná nejlépe v kariéře.

Západočeši po úvodní remíze ve Frankfurtu hráli nerozhodně také doma s Ludogorcem Rzagrad, s nímž se rozešli bez branek. V boji o postup z ligové fáze by proti PAOK potřebovali uspět. "Je to samozřejmě jeden z těch soupeřů, se kterými bychom mohli bodovat. Ale víme, že je velmi silný. Musíme hrát tak jako ve Frankfurtu, tedy odvážně dopředu a snažit se tři body získat," řekl Jemelka před odletem do Řecka.

"Bude to velice těžké. Velmi těžká atmosféra, fanoušci jsou tam skvělí. Okusili jsme si to ve Frankfurtu, o víkendu na Baníku byla také bouřlivá kulisa. Zvykáme si na to, já osobně to mám hodně rád. Bude to něco podobného jako ve Frankfurtu. Také velice kvalitní mužstvo směrem do ofenzivy. My se tomu budeme snažit čelit," doplnil člen širšího kádru české reprezentace.

Preview zápasu PAOK – Viktoria Plzeň. Livesport

Upozornil na ofenzivního záložníka Jannise Konstanteliase, podle serveru transfermarkt suverénně nejhodnotnějšího hráče PAOK. "Myslím, že celý ten jejich útočný trojzubec je velice nepříjemný. Mají tam velký řecký talent Konstanteliase, bude těžké ho bránit stejně jako ty ostatní dva. Připravovali jsme se na všechny tři. Mají sílu dopředu dobře rozloženou i na křídla, takže na všechny tři si musíme dát pozor," podotkl Jemelka.

Spolu s dalším stoperem Sampsonem Dwehem jsou "železnými muži" Viktorie, jako jediní v dosavadních 17 soutěžních zápasech sezony nescházeli ani minutu. "Musím říct, že fyzicky je to možná nejlepší (v kariéře). Cítím se výborně a doufám, že to tak bude pokračovat. Jestli mám nejlepší formu (v životě), to nedokážu říct. Myslím, že forma je dobrá, ale samozřejmě by to mohlo být ještě lepší," řekl s úsměvem Jemelka.

Jeho tým v pohárech v základní době neprohrál už téměř dva roky a 22 zápasů po sobě. "Čím to je? Myslím si, že kromě Frankfurtu nedostáváme moc branek. Většinou jsou to zápasy o jedné dvou brankách. Je to o dobré defenzivě a výborné taktické připravenosti. Budeme se snažit dobře připravit i na PAOK. Musíme dobře bránit a věřím, že nějaký gól dáme," uvedl Jemelka.

Západočechy čeká mimořádně těžký týden, v neděli v lize přivítají ve šlágru obhájce titulu Spartu. "Samozřejmě něco v hlavě máme, ale snažíme se jít zápas od zápasu jako vždy. Teď to bude úplně jiný zápas než třeba na Baníku nebo pak se Spartou, čeká nás evropské mužstvo. Takhle se k tomu snažíme přistupovat," doplnil Jemelka.