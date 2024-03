České kluby ztrácejí na přímou účast v LM čtvrt bodu, stačí jedna plzeňská remíza

České fotbalové kluby ztrácejí po osmifinále evropských pohárů z 11. místa žebříčku národních koeficientů UEFA 0,250 bodu na Skotsko. K elitní desítce a tím i přímé účasti šampiona ve skupině Ligy mistrů potřebují, aby poslední tuzemský zástupce v této sezoně Plzeň uhrál po postupu do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy ještě aspoň jednu remízu. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2025/26.

Český fotbal postupem Plzně přes Servette po penaltovém rozstřelu podtrhl nejlepší pohárovou sezonu od rozdělení federace. Tuzemské týmy v létě v kvalifikaci začínaly na 18. místě, ale skvělými výsledky si již v průběhu podzimu zajistily elitní patnáctku, která znamená pět mužstev v soutěžích UEFA.

Nyní Česko nečekaně bojuje o 10. místo. To zatím drží Skotsko, které ale ve čtvrtek přišlo o posledního zástupce – Glasgow Rangers po prohře s Benfikou Lisabon vypadli v Evropské lize. České kluby díky remíze Plzně v domácí odvetě proti Servette zapsaly 0,250 bodu a stejný rozdíl jim nyní chybí k dotažení ostrovního soupeře.

Manko by smazaly v případě, že by Západočeši uhráli v EKL ještě aspoň remízu. Za výhru v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za nerozhodný výsledek jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě nyní čtyřmi. V případě bodové rovnosti se Skotskem by měl ve prospěch tuzemských celků rozhodnout vyšší zisk z probíhajícího ročníku.

Plzeňští jsou posledním českým zástupcem v pohárové sezoně, Sparta i Slavia vypadly v osmifinále Evropské ligy. Viktoria si zahraje čtvrtfinále v soutěžích UEFA poprvé v historii a soupeře pozná v pátek odpoledne při losu ve švýcarském Nyonu. České týmy aktuálně vylepšily rekordní sezonu už na zisk 13,250, což je za tento ročník řadí podle zemí na šesté místo.

Aktuálně se v žebříčku koeficientů hraje o nasazení do ročníku 2025/26. V příští sezoně 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech a k dvěma týmům v kvalifikaci Ligy mistrů.