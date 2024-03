Provod po vyřazení: Pachuť je velká, i Giroud říkal, že Holeš neměl být vyloučen

Záložník Lukáš Provod odehrál podstatnou část utkání s AC Milán s kapitánskou páskou. Radost z toho však neměl, převzal ji po Tomáši Holešovi, který byl již po 20 minutách vyloučen. Fotbalisté pražské Slavie pak v odvetě osmifinále Evropské ligy podlehli italskému soupeři 1:3 a po porážce 2:4 v prvním utkání jsou vyřazeni. Podle českého reprezentanta nebyl spoluhráčův zákrok na červenou kartu a švédský rozhodčí Glenn Nyberg tímto verdiktem zápas výrazně ovlivnil.

Historie se opakovala. Na San Siru přišli slávisté před týdnem o vyloučeného Dioufa. Tentokrát dohrávali o deseti poté, co Holeš šlápl na kapitána soupeře Davideho Calabriu. "Zůstává v nás velká pachuť z verdiktu rozhodčího. Podle mě se o červenou kartu vůbec nejednalo. Tomáš couval, hráč ležel pod ním. Šlápl na něj, soupeř to dobře prodal. Ale vůbec nevím, proč rozhodčí šel k videu, když na hřišti ani nepískl. Jakmile jde k obrazovce, už to bývá špatné," řekl Provod po utkání novinářům.

"My i fanoušci jsme se celý týden těšili na odvetu, byl vyprodaný stadion. A pak sudí jediným takovým rozhodnutím už ve dvacáté minutě všechno zahodí. Vůbec nechápu, jak může takhle zbytečně ovlivnit zápas. I Giroud a další hráči AC na hřišti říkali, že na červenou kartu to není. Tomáš se nám v kabině omlouval, ale vlastně neměl za co. Všichni jsme ho podpořili, že vyloučen být neměl," poukázal rodák z Plzně.

Milánský gigant početní výhodu využil, již do přestávky v Edenu třikrát skóroval a potvrdil roli velkého favorita. Pohárovým maximem Slavie tak zůstane semifinále Poháru UEFA z roku 1996. V éře trenéra Jindřicha Trpišovského se dostala do čtvrtfinále v letech 2019 a 2021 v Evropské lize a v roce 2022 také v Evropské konferenční lize.

"O deseti už pro nás bylo hřiště strašně velké, AC Milán mohl držet míč a hrát přesně to, co potřeboval. Kdybychom hned po vyloučení začali hrát defenzivněji, možná jsme mohli déle držet bezbrankový stav. Chtěli jsme ale také zaútočit, což jsme po výsledku prvního utkání potřebovali. V obou zápasech jsme v prvních třiceti minutách předvedli velkou kvalitu," uvedl zaskakující kapitán, který při střídání předal pásku Oscarovi.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ještě předtím však musel uklidňovat fanoušky, kteří házeli na hřiště kelímky s pivem a sudí šel upozornit hlavního pořadatele. Klubu za to hrozí citelná pokuta. "Rozhodčí mě poslal, abych divákům domluvil, jak to tam lítalo. Na jednu stranu jejich frustraci po takovém průběhu chápu. Snažil jsem se jim ale vysvětlit, že házení kelímků nám asi nepomůže. Oni to přijali, pak už se to nestalo," řekl Provod.

Dvojnásobný český mistr si cení, kam se Slavia na evropské scéně za poslední sezony posunula. "Když si z Milána přivezete porážku 2:4, ale všude slyšíte, že slavného soupeře ještě můžeme potrápit, tak je to hezké. Červená karta bohužel odvetu obrovsky ovlivnila, pak už to pro nás bylo těžké," dodal.

