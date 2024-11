Českou nejvyšší soutěž vedou o parník, s 28 nastřílenými góly jsou nejlepší. Jenže na evropské scéně Slavia je to bída, v koncovce paběrkuje, i když jinak se soupeři drží krok a často je i přehrává. Jak je to možné? "Musel bych si hodně lámat hlavu, vážně jasný důvod nenajdu. Kdyby Slavia šance neměla, tak by to bylo jasné, jenže ona je má a má jich více než soupeř," kroutí nad evropskou střeleckou bídou Slavie hlavou expert a trenér Stanislav Levý.

Téma Slavia a bídná koncovka se vrací v poslední době jako bumerang. Stačí se podívat na bitvy Evropské ligy proti Ajaxu (Slavia vyhrála na střely 21:6 a výsledek byl 1:1), v Bilbau prohrála 0:1, v zakončení ale měla navrch 14:6 a přestřílela i bundesligový Frankfurt 21:10, jenže zase prohrála 0:1. "Ve všech zápasech byla minimálně vyrovnaným, ne-li lepším soupeřem. Musí to být pořádně frustrující. Kdyby šance neměli, bylo by to něco jiného, ale ona je má. Kluci si pak čtou, jak byli dobří, jenže body nemají a bolí je to ještě víc," shrnul fakta Levý.

Někdo řekne, že Slavii nepřeje štěstí. Tak jednoduché to ale nebude. "Možná to tak v některých situacích je, ale na druhou stranu už se tady bavíme o třech zápasech. A to není málo,“ upozornil expert. "Je ale pravda, že herně si vede Slavia dobře, jen ten lepší výsledek schází. Bodů měla mít teď Slavia v Evropské lize určitě víc," dodal.

V české nejvyšší soutěži se sešívaní prosazují. Kvalita je zcela jistě až na výjimky nižší, v Evropě se měří se špičkovými protivníky. "Slavii ale stejně za výkony zaslouženě chválí. Když se ale podívají na výsledek, o to víc to všechny bolí. Je to frustrující. Zejména pro to, že to ve Slavii není o jednom hráči, co umí dát gól, tam se do gólovek dostane třeba šest lidí a stejně nepadne gól," kroutil hlavou nad střeleckým trápením Slavie Levý.

Co může trenér v takové situaci dělat? Nic zásadního nečekejte. "Budou dál pracovat v tréninku, možná je třeba přidat v koncovce na důrazu. Ale za mě je podstatné, že se do šancí dostávají. Věřím tomu, že to tam začne Slavii padat i v Evropě. Čekají ji na první pohled přijatelnější soupeři a je taky možné, že až to protrhne, třeba někomu nasází pět branek," snažil se pohlížet do budoucna s optimismem Levý. "Věřím, že za to úsilí se dočkají odměny. Je ale jasné, že v tomhle rozpoložení by klidně raději nehráli tak dobře, soupeře nepřestříleli a brali by výhru 1:0 oni.“

Ostrý kontrast s rozpoložením Slavie dává pohled na Viktorii Plzeň. Ta doma proti Realu Sociedad nejspíš vytěžila z minima maximum. „Byla horší, nezasloužila si vyhrát,“ přesvědčoval expert. Jenže výsledek mluví jinak, Západočeši mají tři body za výhru 2:1. "Předvedli jiný výkon než v lize na Slovácku, tam mi přišlo, že byli špatně nastavení. Proti španělskému soupeři to bylo rapidně jiné, tam se obětovali. To bylo jako den a noc," shrnul bývalý trenér Viktorie.

Na konci svého hodnocení se pak znovu vrátil k evropskému gólovému trápení českého vicemistra a současného lídra Chance Ligy. "Tady se potkávají se soupeři jiné úrovně. V Evropě týmy neudělají tolik chyb, aby měla Slavia šanci je potrestat. A naopak, kdy Slavia chybu udělá, hned ji dokážou potrestat. Proto jsou výsledky takové, jaké jsou," dodal.