Mohl bych pustit desku z Bilbaa, konstatoval Trpišovský a složil poklonu Kinskému

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po porážce 0:1 ve Frankfurtu ve čtvrtém utkání hlavní fáze Evropské ligy připomněl podobnost s předchozím utkáním v Bilbau, které přineslo podobný průběh a totožný výsledek. Na tiskové konferenci ocenil, že se Pražané třetímu týmu německé ligy v řadě aspektů vyrovnali.

Dva náročné výjezdy, dvě těsné porážky s těžkými soupeři. "Mohl bych pustit desku z Bilbaa, opakovat se. Nemáme body, protože jsme se neprosadili ani z jedné příležitosti. Měli jsme jich dost. Juráskovu šanci na konci, asi naši největší, zastavilo břevno," konstatoval Trpišovský.

Zápas byl podle něj po všech stránkách vyrovnaný. "Zase nám kousek chyběl, někdy krok, někdy jsme trefili hráče. Vyrovnali jsme se jim v řadě aspektů. Těžký zápas, skvělé individuální výkony na naší straně, bylo to hodně fyzicky náročné, což bylo vidět na konci na obou stranách," řekl pražský rodák.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Svůj zřejmě nejlepší výkon ve Slavii podal mladý brankář Antonín Kinský. "Určitě souhlasím, skvělý výkon. Chytil jasný gól při nájezdu v první půli a přidal i další zákroky. Nevím, jestli byl úplně nejlepší, protože takových výkonů od něj bylo víc. Když si uvědomíte, kde a s kým hrajete, tak na něj musíte být hrdý. Škoda pro něj, mohl mít dvě nuly, v Bilbau inkasoval po nešťastné teči, tady po nechytatelném přímáku. Tonda podal top výkon," přikývl trenér.

Kinský kapituloval pouze při trefě egyptského kanonýra Omara Marmoushe. "Takovému gólu se asi nedá zamezit. Jedině kdybychom postavili dva brankáře do každého rohu. Byl to nádherný gól. Chybělo jen, aby míč zůstal viset. Bohužel pro nás to soupeři vyšlo. Na konci jsme si vytvořili velký tlak a mohli vyrovnat. S trochou štěstí možná i otočit zápas. Bylo to krásné utkání," vyzdvihl Trpišovský.

Trochu překvapil, když v polovině druhého poločasu vystřídal Tomáše Chorého a Lukáše Provoda. Částečně proto, aby je šetřil, nebyl však také úplně spokojený s jejich výkonem. "Myslím, že od každého trochu. Hráči, kteří přišli, nám velmi pomohli. Lingr i Jurásek podali dobré výkony. Přes Matěje Juráska se nám dařilo skvěle přecházet do protiútoků. Potřebovali jsme někoho vystřídat, abychom oživili hru. Malicka jsme nechtěli střídat, protože na tom byl dobře fyzicky," vysvětlil.

"Provod i Chorý odvedli maximum. Měli jsme náročný program a v takových zápasech potřebujeme hráče v plné fyzické kondici. Naopak bych řekl, že náš výkon v posledních dvaceti minutách byl nejlepší za celou dobu. Provod má od zápasu s Hradcem menší virózu, což se trochu projevilo, ale hráči, kteří přišli na hřiště, předvedli skvělé výkony," pokračoval trenér.

Slavia na hřištích dvou velkých favoritů podala odvážné výkony, po polovině soutěže ale zůstala na zisku čtyř bodů. "Myslím, že jsme na správně cestě, a doufám, že se nám to vrátí v těch dalších utkáních," uzavřel Trpišovský.