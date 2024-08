Cítil jsem, že gól potřebuji. Jsem rád, že jsem to pomohl otočit, řekl plzeňský Vašulín

V úvodních třech zápasech sezony v rámci první ligy nastoupil útočník Daniel Vašulín (26) v základní sestavě plzeňských fotbalistů, gólově se ale neprosadil. Premiérové soutěžní branky v dresu Viktorie se letní posila z Hradce Králové dočkala až coby střídající při svém debutu v evropských pohárech. Ofenzivní hráč v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy v Košicích proti Kryvbasu Kryvyj Rih v 69. minutě dokonal obrat a zařídil Západočechům vítězství 2:1. Vašulín v rozhovoru pro klubovou televizi věřil, že Plzeň vyhraje i odvetu a postoupí.

V prvních třech ligových kolech se mu příliš nedařilo, a tak měl z premiérové soutěžní branky za Viktorii velkou radost. "Už jsem to na sobě cítil, že jsem ten gól potřeboval. Je jedno, jestli v lize nebo v poháru. Jsem strašně rád, že to tam padlo zrovna teď," pochvaloval si Vašulín.

Na trávník naskočil po přestávce za nepříznivého stavu. Hned ve 48. minutě srovnal mladík Jiří Panoš a pak sám Vašulín dokonal obrat. "Zápas se pro nás nevyvíjel úplně dobře. Šel jsem tam s nějakými pokyny, abychom minimálně vyrovnali nebo raději zápas otočili. Jsem rád, že jsem klukům pomohl, že to bylo takhle na 2:1. Je to dvojzápas, takže každý gól se počítá. Zvládli jsme to tady a vezeme si dobrý výsledek do odvety," řekl Vašulín.

Statistiky utkání Livesport

Cenil si toho, že Západočeši zabojovali a dokázali zvrátit nepříznivý stav. "Bylo to těžké a nepříjemné. Velké dusno, nepříjemný vzduch, soupeř hodně bojovný a rychlý. Kdybychom nedostali ten první gól a vyhráli tady 2:0, bylo by to lepší. Ale s ohledem na to, jak se zápas vyvíjel, je to dobrý výsledek do odvety. Věřím, že doma budeme ještě silnější, znovu vyhrajeme a půjdeme dál," uvedl Vašulín.

V aréně v Košicích, kde má Kryvbas pohárový azyl kvůli válce Ruska s Ukrajinou, se Západočeši mohli díky hlasitým příznivcům cítit chvílemi jako doma. "Na stadionu byli de facto slyšet jen plzeňští fanoušci. Moc ostatních fanoušků tu nebylo. Naši fanoušci byli znát, to nám v zápase hodně pomohlo," dodal.