Divočina nebude. Plzeň jde na Kryvbas s klidnou hlavou, tvrdí Hranáč. Zápas označil za klíčový

Na konci ledna přispěl obránce Robin Hranáč (24) gólem k hladké výhře plzeňských fotbalistů 3:0 nad Kryvbasem Kryvyj Rih v přípravném zápase na soustředění ve Španělsku, který skončil s nezvyklou bilancí 14 žlutých a jedné červené karty. Český reprezentant je přesvědčen, že v nadcházejícím souboji 3. předkola Evropské ligy se divoké scény opakovat nebudou. Dvojutkání v rozhovoru s novináři označil za zřejmě nejdůležitější v pohárové sezoně.

Podobný přípravný duel předtím nikdo z plzeňských nezažil. Nejistému domácímu sudímu se zápas ve Španělsku, který měl být pouhým testem před blížící se jarní sezonou, zcela vymkl kontrole. Hned 14 hráčů si odneslo žlutou kartu a záložník Viktorie Cadu byl po dvou napomenutích vyloučen.

"Neřekl bych, že to bude podobná divočina. Podle mě to bude úplně jiné, protože to bude zápas evropských pohárů," řekl Hranáč před odletem k úvodnímu venkovnímu duelu, který se kvůli válce na Ukrajině odehraje na neutrální půdě v Košicích. "Myslím, že trenéři na nás v tomhle ohledu apelovat nijak nemusejí. V tom Španělsku to bylo ovlivněno hlavně tím rozhodčím, protože to hodně pouštěl. Pak se to začalo mlít. Ale to už je minulost," dodal.

V lednu proti Kryvbasu krátce po změně stran zvýšil po rohu na konečných 3:0, v první půli se dvakrát prosadil útočník Tomáš Chorý, který v létě přestoupil z Plzně do Slavie. "Myslím, že z toho zápasu moc vycházet nebudeme. Koukali jsme spíš na jiné zápasy, protože ten tým se trochu změnil a jsou tam malinko jiní hráči. Ten vzájemný zápas jsme si připomněli, ale ne nějak hodně," uvedl Hranáč.

Pokud by jeho tým přes Kryvbas přešel, získal by jistotu minimálně hlavní fáze Konferenční ligy a zahrál by si se skotskými Hearts o Evropskou ligu. Naopak v případě vypadnutí by musel ve 4. předkole Konferenční ligy bojovat o podzimní účast v pohárech proti Betisu Sevilla.

"Chceme samozřejmě zvládnout každý zápas. Bude lepší, když to zvládneme teď, než se pak prát s Betisem o postup do Konferenční ligy. Soustředíme se na tyhle dva nadcházející zápasy, které jsou pro nás důležité. Asi vůbec ty nejdůležitější, protože postup by znamenal, že už budeme v evropských pohárech," řekl Hranáč.

Považuje za výhodu, že Západočeši odehrají odvetu s Kryvbasem za týden doma a k venkovnímu duelu nastoupí na neutrální půdě. "Myslím si, že co se týče fanoušků, bude to vyrovnané. Určitě je to lepší, že se hraje na Slovensku, než kdybychom hráli na Ukrajině. Místní lidé by nám asi mohli přát. Když jsem půl roku působil na Slovensku, místní byli vůči českým lidem strašně hodní a přívětiví," řekl Hranáč, který v roce 2021 hostoval v Liptovském Mikuláši.

Soupeř je trochu nečitelný

Soupěř je podle něj trochu nečitelný, neboť zatím odehrál jen jedno soutěžní utkání v sezoně. "Ještě je teď nikdo moc neprověřil. Podle toho jednoho zápasu nejde moc soudit. Uvidíme až při zápase, každopádně všichni jejich hráči jsou nebezpeční, pozor si musíme dát třeba na jejich hrotového útočníka. My si věříme a doufám, že postoupíme," uvedl bek.

Po návratu z červnového mistrovství Evropy měl jen minimální odpočinek a hned od prvního kola ligové sezony naskočil do základní sestavy. "Já jsem ani nepotřeboval nějak vypnout, chci se zúčastnit každého zápasu. Měli jsme uzpůsobený tréninkový plán tak, abychom vše zvládli. Velký respekt patří našim kondičním trenérům. Cítím se dobře, tak hraju všechno. Jinak bych nehrál," podotkl.

V minulé sezoně došel s Plzní až do čtvrtfinále Konferenční ligy a za výkony si vysloužil místo v ideální sestavě soutěže. Před pár dny převzal trofej. "Chtěli bychom zažít něco podobného jako v minulém ročníku. Akorát teď to chceme posunout do Evropské ligy, tak snad se to povede," dodal Hranáč.