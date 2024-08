Zopakuje Plzeň loňské tažení v pohárové Evropě? Letošní pouť začne v Košicích proti Kryvbasu

Fotbalisté Viktoria Plzeň ve čtvrtek večer vstoupí do kvalifikace Evropské ligy, kde je čeká náročná výzva proti Kryvbasu Kryvyj Rih. Západočeši úvodním venkovním zápasem rozehrají 3. předkolo, které ale nebude klasickým duelem na soupeřově stadionu, kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině proběhne na neutrální půdě v Košicích. Plzeňští chtějí potvrdit roli favorita a přivézt si z východního Slovenska před domácí odvetou dobrý výsledek, a to i přes absenci nemocné brankářské jedničky Martina Jedličky (26).

Oba týmy se utkaly na konci ledna v zimní přípravě ve Španělsku a Západočeši tehdy zvítězili 3:0. Dvě branky dal útočník Tomáš Chorý, který v létě přestoupil do Slavie. Zápas byl na přípravu nečekaně vyhecovaný a červenou kartu dostal plzeňský Cadu. Brazilec bude Viktorii tentokrát chybět, neboť si odpyká trest za vyloučení z jarního neúspěšného čtvrtfinále Konferenční ligy proti Fiorentině.

"Vycházeli jsme samozřejmě ze zápasu v zimě. Byl to souboj, který jsme odehráli s nějakými tvrdšími zákroky. Ale jinak byl ten zápas v pohodě a musím říct, že i vyrovnaný. Oni ve druhé půli nasadili více hráčů, kteří nyní hrají v základní sestavě. I na to jsme se připravovali," řekl novinářům před odletem z Prahy asistent trenéra Viktorie Jan Trousil.

"Samozřejmě kdyby byl ten výsledek takový jako v Benidormu, bylo by to fantastické. My hlavně chceme zvládnout ten dvojzápas. I zítra musíme být kvalitní a přivézt dobrý výsledek, což znamená neprohrát," dodal kolega hlavního trenéra Miroslava Koubka. Západočeši budou v kvalifikaci usilovat o jubilejní desátou účast v hlavní fázi pohárů v historii. V minulém ročníku došli až do čtvrtfinále Konferenční ligy a vytvořili tím své maximum v soutěžích UEFA.

Aby Viktoria na podzim nechyběla v pohárech, potřebuje letos v kvalifikaci zdolat aspoň jednoho soupeře. Pokud by přes Kryvbas přešla, měla by jistotu minimálně Konferenční ligy a o ligu Evropskou by si zahrála s Heart of Midlothian. V případě vyřazení s ukrajinským celkem by v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy čelila velmi silnému Betisu Sevilla.

"Po tom losu, když jsme zjistili, že bychom měli Betis, tak je to pro nás extrémně důležitý dvojzápas. Jsme přesvědčeni, že kvalita by měla být na naší straně a dvojzápas s Kryvbasem zvládneme," uvedl Trousil.

Zatímco Plzeň je pohárově ostříleným týmem, Kryvbas má v soutěžích UEFA jen minimální zkušenosti. Celek, který teprve předloni postoupil mezi ukrajinskou elitu, se dosud představil jen v šesti zápasech tehdejšího Poháru UEFA na přelomu tisíciletí. "Věřím, že by nám stoprocentně měly pomoci zkušenosti z minulé sezony. Odehráli jsme tři předkola a dalších 10 zápasů s kvalitními týmy. Kluci jdou dál, budou si více věřit a já věřím, že protrhneme střeleckou smůlu z posledních zápasů," přál si Trousil.

Viktoria ve víkendové generálce s Jabloncem jen remizovala a ve třetím kole ligové sezony poprvé ztratila body. Kryvbas na úvod domácí soutěže porazil Oděsu 1:0, jiný zápas v sezoně zatím nehrál. V přípravě měl formu a zdolal například Dinamo Záhřeb. "Soupeř je velice rychlostní tým, zároveň i agresivní, takže v tom se jim musíme vyrovnat. Věříme, že najdeme skulinky při standardkách, z toho dostávají nějaké branky. Musíme být obrovsky poctiví dozadu a jakoukoliv situaci dopředu být schopni využít," řekl Trousil.

Stejně jako v Jablonci budou trenéři Viktorie postrádat nemocnou brankářskou jedničku Jedličku, kterého znovu zastoupí Marián Tvrdoň. "Marián je kvalitní gólman. Proto je tady, aby to v případě, že nastane nějaké zranění nebo nemoc, zvládl. V Jablonci to zvládl výborně, věříme mu a jsme rádi, že tady je. Věříme, že do odvety už Jedlička bude," podotkl Trousil.

Hned na dva ukrajinské týmy narazila vloni v kvalifikaci Evropské ligy Slavia Praha. Venkovní odvetu ve stejné fázi soutěže s Dniprem, v níž remízou 1:1 stvrdila po domácím vítězství 3:0 postup, shodou okolností odehrála také v Košicích. Zápas Plzně v nové aréně pro více než 12 tisíc lidí začne ve čtvrtek ve 20:00.

"Určitě je výhoda v tom cestování, že neletíme na Ukrajinu, máme to relativně kousek. Jsme za to rádi, navíc může přijet více našich fanoušků. V realizačním týmu máme hodně Slováků. Tak doufám, že tam udělali osvětu, rozdali hodně lístků a naši bratia nám budou fandit, jako kdyby sem přijel slovenský tým," řekl s úsměvem Trousil.