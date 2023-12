Do čtvrtečního zápasu jdeme s jasným cílem, chceme pokračovat v EL, říká Krejčí

Kapitán fotbalistů Sparty Ladislav Krejčí (24) vnímá rozdíl mezi Evropskou a nižší Konferenční ligou. Čtvrteční poslední zápas 6. kola skupiny C Evropské ligy na hřišti Arisu Limassol rozhodne o tom, zda Pražané budou v jedné ze dvou zmíněných soutěžích na jaře pokračovat, či nikoli. Krejčí na tiskové konferenci řekl, že chce pokračovat v Evropské lize, aby se jeho tým mohl porovnávat s nejlepšími možnými soupeři. Dlouhodobě neúspěšné venkovní bilanci Sparty v pohárech nepřikládá váhu.

Obhájci českého titulu v případě vítězství na Arisu postoupí do vyřazovací fáze EL. Pokud remizují nebo prohrají o gól, přejdou do Konferenční ligy. V případě porážky o dva a více gólů obsadí ve skupině C poslední, čtvrté místo a jejich účinkování v pohárech pro tuto sezonu skončí. Dalšími soupeři jsou Betis Sevilla a Glasgow Rangers.

"Už podle poskládání soutěží všichni víme, jak je to kvalitativně. Já osobně i celý tým se chceme porovnávat s nejlepšími možnými soupeři. Chceme se pohybovat v Evropské lize, což je hlavní cíl. Doufám, že k tomu tak i přistoupíme a bude to vidět," uvedl Krejčí.

Tabulka skupiny C. Livesport

Po listopadové prohře 1:2 na Rangers ve 4. kole se Spartě boj o postup do vyřazovací fáze EL vzdálil. Díky domácí výhře nad Betisem 1:0 a remíze Arisu 1:1 ve Skotsku v následujícím kole se ale vrátila do hry o první dvě místa.

"Jsem upřímně rád, že máme tuhle šanci až do konce to zvládnout. Už z minulé sezony máme zkušenost, že musíme bojovat až do poslední chvíle, což je podobná situace. Vnímají to tak všichni a každý si uvědomuje důležitost zápasu. Věřím, že k tomu tak i zítra přistoupíme," řekl čtyřiadvacetiletý stoper.

Venkovní série není odstrašující

Letenští od triumfu 4:1 na stadionu Celticu Glasgow rovněž v EL v listopadu 2020 nevyhráli venku v pohárech 12 utkání po sobě a deset z nich prohráli. "Úplně tomu nepřikládám váhu. Co se týče výsledků, není to nic chvályhodného. Ale třeba v Seville na Betisu to byl od nás slušně odehraný zápas, nevyšlo to výsledkově (1:2). Daří se nám víc doma," konstatoval Krejčí.

"Do zítřejšího zápasu jdeme s jasným cílem a plánem, víme, co to pro nás znamená. Chceme zůstat v této soutěži a působit v ní v dalším kalendářním roce. Tak k tomu přistoupíme. Nevnímám tu venkovní sérii jako odstrašující nebo něco, co bychom měli rozebírat. Důležitější je, co nás zítra čeká," podotkl sedminásobný český reprezentant.

Aris hraje o třetí místo, lépe už skončit nemůže. "Mají zajímavý styl, co se týče rozestavení, rozehrávky a rotace hráčů. Jejich nejsilnější stránkou, což jsme viděli na statistikách, je způsob protiútoků. Jejich ofenzivní hráči jsou hodně rychlí, na to si musíme dát pozor," poznamenal Krejčí.

V zářijovém utkání s Arisem přispěl dvěma góly k vítězství 3:2, zároveň se chybami podílel na obou brankách soupeře, přesto se stal mužem kola EL. Na utkání ale nijak nevzpomíná. "Je to jeden z mnoha zápasů. Jsou v rychlém sledu a pracuju pořád stejně za jakékoli situace. Za tři čtyři dny nás vždy čeká další zápas a soustředím se jen na něj," uvedl odchovanec brněnské Zbrojovky.

Přehled utkání Aris Limassol – Sparta (14. prosince, 21:00)