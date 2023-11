Oproti venkovnímu zápasu jsme se poučili, hodnotil Krejčí. Návrat pro něj nebyl snadný

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí (24) si velmi cenil vítězství 1:0 nad Betisem Sevilla v předposledním 5. kole skupiny C fotbalové Evropské ligy. Podle něj hrají obhájci českého titulu v pohárech právě kvůli podobným zápasům. V rozhovoru s novináři si Krejčí pochvaloval, že se Letenští udrželi ve hře o postup do jarní vyřazovací fáze soutěže.

O triumfu Pražanů nad aktuálně sedmým týmem španělské ligy rozhodl v 54. minutě Lukáš Haraslín. "Je to velký skalp. Jak jsem říkal na včerejší tiskovce, Evropskou ligu hrajeme pro tyto zápasy, abychom se porovnávali s většími týmy, než jsme, a dokázali je porazit, což se povedlo," řekl Krejčí.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho zůstali v "céčku" třetí, nadále jsou však ve hře o postup do vyřazovací části Evropské ligy. Skupinovou fázi zakončí 14. prosince na hřišti kyperského Arisu Limassol. Z třetího místa by přešli do nižší Evropské konferenční ligy, čtvrtá pozice znamená konec účinkování v pohárech.

"Mám radost, že až do konce budeme hrát o Evropskou ligu. To jsme chtěli, nad ničím jiným nepřemýšlíme. Jestli chceme hrát Evropskou ligu, musíme v Limassolu vyhrát. Musíme se soustředit na to, co ovlivníme," uvedl Krejčí.

Sparta oplatila Betisu říjnovou prohru 1:2 z Andalusie. "Pokud to srovnám s prvním zápasem, za mě zase slušný první poločas. Měli jsme dobré věci na balonu s naší rozehrávkou, vytvořili jsme si šance. Druhý poločas byl od nás pasivnější, ale oproti venkovnímu zápasu jsme se poučili tak, že jsme drželi kompletní blok, aby se do nás nedostavili a nevytvořili si takovou šanci, kterou by proměnili," prohlásil český reprezentant.

Poprvé od 15. října odehrál celý zápas, kvůli zranění chyběl Spartě sedm soutěžních duelů. Do hry se vrátil v neděli proti Zlínu, kdy naskočil do hry od 62. minuty. "Měsíc jsem byl mimo, takže jsem rád, že jsem to zvládl. Nebylo to nic jednoduchého. Jsem strašně rád za tým a že jsme to zvládli jak výsledkově, tak herně," konstatoval odchovanec brněnské Zbrojovky.

