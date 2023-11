Věřím, že to bude na 90 minut, říká uzdravený Krejčí před utkáním s Betisem

Kapitán fotbalistů Sparty Ladislav Krejčí (24) po vyléčení zranění cítí, že by ve čtvrtečním utkání předposledního 5. kola skupiny Evropské ligy s Betisem Sevilla mohl odehrát celých 90 minut. Na tiskové konferenci uvedl, že považuje za velký rozdíl, pokud by obhájci českého titulu na jaře pokračovali ve stejné soutěži, nebo v nižší Evropské konferenční lize. Nad možností, že by si Pražané jarní vyřazovací fázi pohárů nezahráli, vůbec nepřemýšlí.

Krejčí se zranil v polovině října v dresu reprezentace v kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy s Faerskými ostrovy. Do hry se vrátil před třemi dny, kdy do ligového duelu se Zlínem zasáhl od 62. minuty.

"Druhý týden už jedu naplno s týmem. Věřím, že na 90 minut to bude," prohlásil čtyřiadvacetiletý stoper. "Žádné čekání na zápas kvůli zranění není příjemné, těšil jsem se (na návrat) dost. Právě kvůli zápasům v evropských pohárech s takovými top týmy hrajeme fotbal. Těším se moc," konstatoval Krejčí.

Rekonvalescence ve Španělsku pomohla

Část rekonvalescence strávil ve Španělsku. "Ze začátku mi to určitě pomohlo, protože není jednoduché, když je sezona a nemůžete být součástí zápasů. Je dobře, že jsem aspoň na chvíli z prostředí vypadl a soustředil se jenom na to, aby se tělo dalo co nejdřív do kupy," řekl Krejčí.

Sparta ztrácí na vedoucí Betis pět bodů a na Glasgow Rangers o dva méně. První dva týmy z každé skupiny si na jaře zahrají vyřazovací část EL, celky z třetích míst zase EKL. "Jednoznačně tam je velký rozdíl. Proto se budeme snažit dělat všechno pro to, abychom do poslední chvíle měli jakoukoli šanci Evropskou ligu hrát," uvedl Krejčí.

Tabulka. (29.11.) Livesport

Nepřipouští si možnost, že by se svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho na jaře v pohárech vůbec nepředstavili. Na poslední Aris Limassol, na jehož hřišti 14. prosince zakončí skupinu C, mají náskok bodu.

"Evropa je jednoznačně důležitou součástí toho, jak se chceme prezentovat, kde chceme být a s kým se chceme porovnávat. Je to motivace porovnávat se s těmi nejlepšími a s nimi se potkáte v evropských soutěžích. Pro mě osobně by to bylo velké znepříjemnění sezony (pokud by Sparta skončila ve skupině poslední), ale nad tímhle vůbec nepřemýšlím a věřím, že v Evropě na jaře budeme," podotkl Krejčí.

Klíčová bude koncetrace

"Motivace do těchto zápasů je stejná za jakékoli situace. Chceme se porovnávat a porážet lepší evropské týmy, které mají větší jméno než my. O to vždycky v těchto zápasech stojíme," prohlásil odchovanec brněnské Zbrojovky.

Na začátku října Sparta prohrála na Betisu 1:2, přestože vedla. "Nejdůležitější bude udržet koncentraci po celou dobu zápasu. Na Betisu jsme odehráli velmi slušný první poločas, ale ve druhém nás trochu přehráli. Musíme v každé situaci udržet plán, do kterého s tím jdeme," řekl Krejčí.

Statistiky původního zápasu hraného v Seville. Livesport

"Nálada v týmu je dobrá. Pomohla k tomu hodně i reprezentační pauza, ti, co neodjeli, si odpočinuli, protože intenzita a pravidelnost zápasů byla velká. Aspoň krátký odpočinek, hlavně ten psychický, byl potřeba," dodal sedminásobný český reprezentant.