Jsem pokorný optimista, ve čtvrtém předkole už není outsider, řekl Koubek před Hearts

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (72) odmítá před závěrečným 4. předkolem Evropské ligy proti Heart of Midlothian roli favorita. Dvojzápas je podle něj velmi otevřený i vzhledem k tomu, že jeho svěřenci odehrají těžkou venkovní odvetu ve specifickém ostrovním prostředí v Edinburghu. Ve čtvrtečním úvodním souboji doma by si proto chtěl s týmem zajistit náskok před druhým duelem.

"Já jsem vždy v prognózách hodně při zemi. Kdo hraje čtvrté předkolo jakéhokoliv poháru, má silné mužstvo. Silní jsme my, silní jsou Hearts. V téhle fázi předkole nenarazíte na slabého outsidera," řekl Koubek. "Z mého pohledu i z pohledu specifického prostředí, která nás tam čeká a na které popravdě není většina našich hráčů zvyklá, vidím šance otevřeně. Chtěl bych být mírný, ale pokorný optimista. Vždy říkám, že je to 50 na 50," dodal nejstarší trenér české ligy.

V předchozím předkole jeho svěřenci po dvou jednobrankových výhrách přešli přes ukrajinský Kryvbas Kryvyj Rih. "Jsou určité prvky podobné, jedním z nich je velmi dobrý rychlý protiútok. Hearts se snaží jít rychle nahoru. Vynikají houževnatostí, kontaktností, tvrdostí, ale v rámci v fair play. Také velmi dobrou hrou v obou pokutových územích," podotkl Koubek.

"V týmu Hearts je technický potenciál, to zdůrazňuji. Ti hráči umějí s míčem. My si půjdeme svou cestou, máme svůj styl, který uplatňujeme na každého. Chceme být aktivní, presinkově a represinkově silní, organizovaní. Co to přinese, uvidíme. Každopádně bychom chtěli doma zvítězit a odvézt si co nejlepší výsledek do Edinburghu. Tam nás nečeká nic jednoduchého, to víme," dodal.

Zatímco jeho svěřenci v sezoně ještě neprohráli, Hearts v součtu s přípravou od května osmkrát po sobě nezvítězili. "Myslím, že tohle je úplně jiná soutěž. Teď je tady play off Evropské ligy, přijede mužstvo, které touží dostat se do skupiny. Hráči Hearts zapomenou na ligovou soutěž, kde sice udělali jen jeden bod, ale hráli skvěle proti Glasgow Rangers (0:0). Nevyšel jim teď pohár a jeden zápas venku. Ale neviděl bych, že mužstvo je mimo sportovní formu, to v žádném případě," mínil Koubek.

Třetí celek uplynulé sezony skotské ligy má podle něj velmi slušnou evropskou úroveň. "Velmi dobrý střelec je (Lawrence) Shankland, dobrý technik je Yan (Dhanda). Dva pracovití středopolaři, druhé křídlo (Barrie) Mc Kay, podpora od krajních beků, (Kenneth) Vargas také dobrý. Jako každý hráč na svém postu. Čeká nás soupeř s velmi slušnou evropskou úrovní. My takových zápasů v minulé sezoně hráli řadu, je to srovnatelné, máme s tím zkušenost," uvedl Koubek.

Je rád, že postupem přes Kryvbas už Západočeši získali jistotu podzimu v pohárech. V případě vyřazení s Hearts si totiž zahrají hlavní fázi Konferenční ligy. "Tlak je samozřejmě vždy. Ale enormní tlak je, když máte ruce prázdné. Pokud už v nich něco máte, může se hrát s takovým větším nadhledem. Myslím, že nám to může pomoci," dodal Koubek.