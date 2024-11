Jurásek o tutovce: Chyběl kousek. Kdybych to dal o deset centimetrů výš, byl by to gól

Fotbalista Matěj Jurásek po čtvrtém utkání hlavní fáze Evropské ligy ve Frankfurtu litoval svojí velké šance, z níž mohl vyrovnat. Slavia ale stejně jako minule v Bilbau podlehla také Eintrachtu 0:1. Jednadvacetiletý křídelník řekl novinářům, že ke gólu mu chybělo nějakých 10 centimetrů.

Do velké šance se dostal v 89. minutě, vychytal ho ale zkušený gólman Kevin Trapp. "Brankář šel na přední tyč, zadní mu kryli spoluhráči. Chyběl kousek, měl štěstíčko trošku. Kdybych to dal o deset centimetrů výš, byl by to gól," řekl Jurásek a bylo znát, jak ho neproměněná příležitost vzala."Samozřejmě to mrzí. Když máte na konci utkání takovou tutovku... Mohli jsme si to užít my i fanoušci, to mě na tom mrzí nejvíc," dodal.

Slavia měla blízko aspoň k bodu. "Chyběla nám jedna branka, řekl bych. Hnali jsme je, ostatně jako každého, na konci jsme si vytvořili velké šance. Chybělo i trošku štěstí, aby nám to tam padlo," litoval rodák z Karviné.

Pražané tak stejně jako v Bilbau odehráli krásný zápas, ale opět bez vstřelené branky a bez bodu. "Tohle se těžko hodnotí. Víme, co chceme hrát, víme, že to funguje. Jednou se to prolomí," ujistil Jurásek.

Zápas rozhodl precizní střelou z přímého kopu egyptský kanonýr Omar Marmoush. "Asi to viděl každý, lépe to trefit nešlo. Jinak si nemyslím, že by nás Frankfurt něčím překvapil. Bylo to hodně soubojové, stejně jako naše liga. Úplně jiné než ve Španělsku. Věděli jsme, co budou hrát, ale prostě chyběl alespoň jeden gól."

Statistiky zápasu. Opta by StatsPerform

Slavia má v polovině hlavní fáze soutěže čtyři body a pořád je ve hře o postup. "Není to vzdálené, věřím nám. Hrajeme ještě čtyři zápasy, tři z nich doma. Šance se tam dostat je pořád velká," zdůraznil Jurásek.