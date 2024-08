Kdo proti Hearts zaskočí za Hranáče? Musíme nahradit jeho kvality, řekl asistent Bakoš

Netradičně už s dvoudenním předstihem odcestovali fotbalisté Plzně ke čtvrteční venkovní odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Heart of Midlothian. Trenéři před zápasem v Edinburghu řeší, kým nahradí klíčového obránce Robina Hranáče (24), který v závěru minulého týdne přestoupil do německého Hoffenheimu. Viktoria bude ve Skotsku hájit těsný náskok po domácí výhře 1:0.

Západočeši se musejí vyrovnat s tím, že mezi úvodním a odvetným zápasem přišli o režiséra obrany. "Realita je taková, že Robin odešel. Je to fotbal, jsou to věci, které se v něm stávají. Takže pro nás je úkol nahradit ho, nahradit jeho kvality," řekl novinářům před večerním odletem do Edinburghu asistent trenéra Marek Bakoš.

"Je to určitě zásah, protože Robin tu odehrál kompletní ročník a odváděl skvělou práci. Dostal se do reprezentace a vyvrcholilo to přestupem. Chceme být pevní, chceme, aby nás to co nejméně trefilo. Myslím, že ti, kteří nastoupí a mohli by být i eventuálně jeho náhradníky, jsou připraveni a popasují se s tím dobře," doplnil jednačtyřicetiletý někdejší slovenský útočník.

Hranáče by ve stoperské trojici ve čtvrtek mohli nahradit obvyklý krajní bek Milan Havel či uzdravený kapitán Lukáš Hejda, který ale dosud v sezoně za A-tým neodehrál ani minutu.

"Je tam více možností, nám se to samozřejmě nějak vyjasnívá. Myslíme na to od té chvíle, co jsme se začali připravovat na zápas. Varianty tam jsou. Hejdis s námi trénuje, je připravený, odlétá s námi. Je to určitá alternativa, aby tam naskočil. Ale je jich víc a vyhodnotí se to až těsně před zápasem," podotkl Bakoš.

Plzeň se s Hranáčem neloučila lehce

Připustil, že Viktoria se s Hranáčem neloučila lehce. "Nebylo to nic jednoduchého. Na druhou stranu takovéhle nabídky nebývají úplně často. Pracoval celý ročník, odvedl fantastickou práci pro Plzeň, Českou republiku a jeho výkonnost šla vysoko. Takže je to i ohodnocení plzeňských hráčů, že se o ně kluby zajímají. Není to jen Robin," řekl Bakoš.

Je pravděpodobné, že Západočeši se místo Hranáče pokusí přivést náhradu. "Momentálně je pro nás jen zápas s Hearts, na to se soustředíme. To je pro nás priorita. Co bude potom, v pátek, v neděli a následující týdny, to ukáže budoucnost," uvedl Bakoš.

Forma Hearts není oslnivá. Livesport

Jeho týmu by stačila k postupu do hlavní fáze Evropské ligy v Edinburghu i remíza. "Čeká nás velký zápas, protože atmosféra na stadionu Hearts je neuvěřitelná. Všichni hráči se na to těší. Není to tak, že bychom se toho báli. To by byl náš problém. Samozřejmě očekáváme, že to od soupeře bude malinko jiné než v Plzni. Očekávám, že se do nás bude více tlačit," řekl Bakoš.

Viktoria si nechala odložit ligový zápas a o víkendu nehrála. "Nějaký nabitý program máme. Mohli jsme se koncentrovat na toho soupeře, kluci si mohli oddychnout. Přišlo nám to vhod. Jsme rádi, že jsme se mohli připravovat na odvetu delší dobu, že jsme mohli nastudovat ještě více videa a být připravení úplně na 100 procent," uvedl Bakoš.