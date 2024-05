Leverkusen se pokusí napsat 52. díl unikátní série, ve finále Evropské ligy vyzve Atalantu

Leverkusen s trojicí českých reprezentantů Matějem Kovářem, Patrikem Schickem a Adamem Hložkem se ve středu v Dublinu utká s Bergamem o trofej pro vítěze Evropské ligy. V této sezoně stále neporažení němečtí šampioni usilují o druhý evropský triumf v klubové historii, Atalanta by slavila poprvé. Finálový duel začne na Aviva Stadium ve 21:00 a odřídí ho rumunští rozhodčí v čele s hlavním Istvánem Kovácsem.

Leverkusen v sobotu zdolal doma 2:1 Augsburg a jako první tým v historii prošel ročníkem německé ligy bez porážky. Sérii neporazitelnosti v aktuální sezoně prodloužil na 51 utkání a stále může získat unikátní treble. O víkendu ho čeká ještě finále Německého poháru proti druholigovému Kaiserslauternu.

"Byl by to neuvěřitelný úspěch, zapsali bychom se zlatým písmem do historie fotbalu. Věřím, že to dokážeme," citoval oficiální web UEFA trenéra Xabiho Alonsa, jehož tým si o víkendu užil oslavy německého titulu. "Viděli jsme, co to pro fanoušky a všechny v klubu znamená. Bylo by skvělé navázat evropskou trofejí, na kterou čeká Leverkusen tak dlouho," přidal dvaačtyřicetiletý Španěl.

Leverkusen v aktuální sezoně ještě neprohrál. Livesport

Bayer je v soutěžích UEFA ve finále potřetí. V sezoně 1987/88 ovládl někdejší Pohár UEFA, o 14 let později nestačil ve finále Ligy mistrů na Real Madrid. Nyní ho čeká nováček evropských finále. "Bude to náročné utkání proti odhodlanému soupeři s jasným stylem hry. Jádro týmu je dlouho pohromadě, jsou sehraní a mají zkušeného trenéra. Oba týmy se dobře znají, snad to bude dobrý zápas," uvedl Alonso.

Španělský mistr světa z roku 2010 bude mít k dispozici kompletní kádr včetně ofenzivní hvězdy Floriana Wirtze. Čerstvý vítěz ankety o nejlepšího hráče německé ligy v posledních čtyřech zápasech nastoupil jen dvakrát z lavičky, v sobotu ale odehrál závěrečnou půlhodinu a měl by být připravený.

Leverkusen vyřadil v semifinále jiný italský celek AS Řím a v předchozích kolech play off si poradil i s West Hamem a Karabachem. Ze 12 utkání v soutěži byl jedenáctkrát mezi třemi tyčemi Kovář, jenž v Evropské lize dostává přednost před kapitánem Lukášem Hradeckým. Stejně by tomu mělo být i v Dublinu.

"Mockrát za život se nestane, že během jednoho týdne hrajete dvě finále. Všichni jsou koncentrovaní a odhodlaní dát tomu maximum a nechat na hřišti všechno," řekl čtyřiadvacetiletý gólman v nahrávce pro média od agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Kovář, Hložek a Schick postupem do finále navázali na brankáře Tomáše Vaclíka, který jako dosud poslední Čech ve finále Evropské ligy před čtyřmi lety přihlížel z lavičky výhře své Sevilly nad Interem Milán.

Skvělou formu má i Bergamo, které za poslední měsíc vyhrálo sedm z devíti soutěžních utkání. Jedinou porážku 0:1 utrpělo od Juventusu ve finále Italského poháru. V Dublinu bude mít další šanci získat teprve druhou trofej v klubové historii, Atalanta dosud ovládla jen domácí pohár v sezoně 1962/63.

Také Atalanta má v poslední době skvělou formu. Livesport

"Výsledky Leverkusenu hovoří jasně. Postaví se nám nesmírně silný tým, který v této sezoně dokázal něco opravdu výjimečného. Mají pevnou obranu, v útoku jsou rychlí a techničtí hráči. Nicméně věřím, že i my máme dost silných stránek," řekl trenér Bergama Gian Piero Gasperini.

Šestašedesátiletý italský kouč vede Atalantu osm let, na trofej ale zatím nedosáhl. "Z hlediska prestiže je to asi můj největší úspěch kariéry. Nemyslím si, že úspěch se určuje pouze počtem získaných pohárů. Ale pokud by se nám podařilo konečně nějaký získat, bylo by to zadostiučinění," podotkl Gasperini, jenž nemůže počítat se zraněným záložníkem Martenem de Roonem a obráncem Seadem Kolašinacem.

Vzájemné zápasy Atalanty a Leverkusenu. Livesport

Bergamo se střetlo s Leverkusenem pouze před dvěma lety v osmifinále Evropské ligy. Venku zvítězilo 1:0 a postup stvrdilo domácím triumfem 3:2. V této sezoně Atalanta vyřadila v play off postupně Sporting Lisabon, Liverpool a v semifinále Marseille.

Za jiných okolností by pro oba týmy byl motivací nejen zisk trofeje, ale i místenka v příštím ročníku Ligy mistrů, která náleží vítězi Evropské ligy. Leverkusen ale má jako bundesligový šampion účast v milionářské soutěži už delší dobu jistou a Bergamo si sobotní výhrou 2:0 v Lecce zajistilo minimálně páté místo v Serii A a rovněž postup do LM.