Mourinho pochválil Trpišovského a bránil Slavii: Trenér Lazia ji urazil, je to výborný tým

Mourinho pochválil Trpišovského a bránil Slavii: Trenér Lazia ji urazil, je to výborný tým

Trenér José Mourinho je přesvědčen, že fotbalisty AS Řím čeká ve čtvrtek v Edenu proti Slavii těžší zápas než před dvěma týdny, kdy Pražany doma v úvodním vzájemném souboji porazili 2:0. Portugalský kouč na tiskové konferenci uvedl, že bere duel s vršovickým klubem stejně vážně jako nedělní městské derby v Serii A proti Laziu. Zavzpomínal i na české hráče, s nimiž se v minulosti setkal, a svého bývalého svěřence z Chelsea Petra Čecha (41) označil za nejlepšího gólmana všech dob.

"Samozřejmě že čekám náročnější zápas než doma, protože před dvěma týdny jsme dali gól už v první minutě. To pak změní ráz utkání. Po 20 minutách jsme vedli už 2:0 a zápas jsme měli prakticky pod kontrolou. Ale Slavia je silný tým, má kvalitní hráče a kvalitní organizaci hry – jak v obranné fázi, tak při držení míče. To znamená, že mají dobrého trenéra," řekl Mourinho.

Jeho svěřenci vedou po polovině skupiny tabulku s plným počtem devíti bodů, Slavia je druhá s tříbodovou ztrátou. "Jsme blízko postupu. Oni nejsou tak blízko, ale jsou ve výhodné pozici oproti dalším dvěma týmům ve skupině Servette Ženeva a Tiraspolu. Očekávám pěkný zápas. Určitě k tomu pomůže i krásný stadion, který tady je," doplnil Mourinho.

Pořadí ve slávistické skupině. Livesport

Do Edenu se vrátil po více než 10 letech od Superpoháru UEFA v létě 2013. Tehdy ve vršovické aréně na lavičce Chelsea na penalty prohrál s Bayernem Mnichov. V Praze neuspěl ani v březnu 2002, kdy s Portem podlehl na Letné domácí Spartě 0:2.

"Na zápas Superpoháru tady si samozřejmě pamatuji. Soupeř dvakrát vyrovnal. Celé prodloužení jsme hráli o deseti, byl to vynikající zápas. Nakonec jsme bohužel prohráli na penalty," vzpomínal Mourinho na utkání, v němž hájil branku Chelsea Čech.

"V České republice je mnoho slavných hráčů z historie. Já jsem také nějaké české hráče měl. Třeba jsem trénoval nejlepšího brankáře Petra Čecha. V Benfice jsem potkal Karla Poborského, i když jsem tam byl jen krátce. Také fantastický hráč. Ale jsou i jiní jako třeba (Jiří) Jarošík," řekl Mourinho.

Slavný kouč litoval, že si Prahu zatím nestihl příliš prohlédnout. "Znám letiště, hotely a stadiony po celém světě, na všech kontinentech. Co se týče krásných měst, mezi která Praha bezpochyby patří, tak nemám moc čas je navštěvovat. Nemám tolik času, abych se věnoval památkám," uvedl Mourinho.

Charismatický Portugalec se ohradil proti slovům trenéra Lazia Řím Maurizia Sarriho, který před nedělním derby v Serii A tvrdil, že AS má výhodu, neboť hraje "přátelský zápas" na Slavii, zatímco jeho svěřence čekal podle něj boj na krev v úterním duelu Ligy mistrů s Feyenoordem Rotterdam.

"Pokud by se měl někdo cítit jeho výroky uražený, je to Slavia. Z toho, jak o tom trenér mluvil, to vypadá, že Slavia není kvalitní tým. Vždy respektuji soupeře. Už jsem říkal, že Slavia je výborný tým," řekl Mourinho.

"Možná to, co odlišuje trenéry a hráče, je způsob uvažování o zápasech. Možná je rozdíl mezi trenérem, který vyhrál 26 titulů, a druhým, který jich vyhrál jen pár, právě v této mentalitě. V myšlení, že každý zápas je třeba brát vážně a že neexistují přátelské zápasy," rýpl si do Sarriho Mourinho, který ve své trenérské kariéře vyhrál Ligu mistrů, Evropskou ligu i Evropskou konferenční ligu.