Slavia vyzve AS Řím, v případě výhry si zajistí účast v jarní fázi evropských pohárů

Napravit dojem z ligové porážky 1:2 s Plzní a v ideálním případě si zajistit evropské zápasy i pro jaro. Tak znějí úkoly pro Slavii před jejím čtvrtým vystoupením v aktuálním ročníku druhé nejprestižnější evropské klubové soutěže. Sešívaní v Edenu přivítají AS Řím, s nímž před 14 dny v italské metropoli prohráli 0:2. Pokud by finalistu minulého ročníku Evropské ligy zdolali, získali by bez ohledu na zbylé výsledky jistotu účasti v jarní části pohárů.

Slavii po polovině skupiny patří druhé místo. Před porážkou v Římě zvítězila 2:0 v Ženevě nad Servette a poté doma rozdrtila Tiraspol 6:0, čímž vyrovnala nejvyšší výhru ve skupinové fázi Evropské ligy. Na dosud stoprocentní AS Řím ztrácejí Pražané tři body, naopak před dvojicí Servette a Tiraspol mají pětibodový náskok.

První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech se přesunou do nižší Evropské konferenční ligy.

Pokud by Slavia Římany doma porazila, neskončila by ve skupině hůře než třetí a potřetí za poslední čtyři sezony by v pohárech prošla do jarní části. V případě, že se Servette s Tiraspolem znovu rozejdou smírně, by už Pražanům vítězství nad AS přineslo minimálně druhé místo a postup do vyřazovací části Evropské ligy. Remíza by ještě Slavii definitivní jistotu nedala.

Tabulka skupiny G. Livesport

Červenobílí nepůjdou do nejatraktivnějšího domácího zápasu ve skupině v ideálním rozpoložení. V neděli proti Plzni utrpěli první ligovou porážku v sezoně a prohráli dvě z posledních tří soutěžních utkání. Naopak aktuálně sedmý celek Serie A zvítězil v šesti z minulých sedmi duelů.

Před dvěma týdny v úvodním zápase s AS doplatili slávisté na nepovedený začátek a oba góly inkasovali už v prvních 17 minutách. V domácí odvetě se potřebují zlepšit. "Musíme být více otravní a dotěrní, nenechat soupeři tolik místa. Musíme změnit nastavení, být pro soupeře nepříjemnější, ale hlavně přesnější v kombinaci. Je třeba se zlepšit v práci s míčem, eliminovat ztráty. Musíme hrát s lepším sebevědomím, zlepšit mentální stránku. Věřím, že nastavení u nás bude trochu jiné. Nebyli jsme to úplně my," měl jasno slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho slavný protějšek José Mourinho bude na lavičce Římanů znovu scházet. Šedesátiletý portugalský trenér si odpyká poslední část ze čtyřzápasového disciplinárního trestu za své chování po prohraném květnovém finále minulého ročníku Evropské ligy.

Mourinho očekává v Edenu náročnější zápas než v Římě. Slávisté doma prohráli jediný z posledních devíti duelů v soutěžích UEFA a v této sezoně tam ve třech pohárových utkáních ještě neinkasovali. "Musím říct, že se (u nás) Slavia ve druhé půli zvedla, její výkon byl velmi slušný. V Praze by to mohl být opravdu dobrý zápas," prohlásil Mourinho, který s Římany loni vyhrál premiérový ročník Evropské konferenční ligy a ve své trenérské kariéře v minulosti ovládl i Ligu mistrů a Evropskou ligu.

Pražané si chtějí spravit náladu po porážce s Plzní, po níž přišli o vedení v ligové tabulce. Doma prohráli po 25 soutěžních zápasech a poprvé od loňského října. "Nehráli jsme dobře, věřím, že ve čtvrtek ukážeme jiný výkon. Věřím, že zase budeme silní. Fanoušci nám pomůžou, v evropských zápasech jsme díky nim nebezpeční pro všechny," řekl autor jediné slávistické branky proti Plzni útočník Mick van Buren.

Červenobílí v pohárech italského soupeře už osmkrát po sobě neporazili. Doma naposledy v souboji s týmem ze Serie A podlehli na podzim 2019 v Lize mistrů Interu Milán 1:3 a jednu z branek favorita dal nynější útočník AS Řím Romelu Lukaku.

Jinak ale Slavia na svém stadionu ze sedmi duelů s italskými soupeři jen dvakrát prohrála. Na jaře 1996 doma ve čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA zdolala AS Řím 2:0 a v součtu s následnou venkovní porážkou 1:3 po prodloužení díky dřívějšímu pravidlu o gólech venku slavně prošla do semifinále. Od té doby se žádný český klub mezi nejlepší čtyřku v pohárech nedostal. Římané se na české půdě představí počtvrté a v předchozích třech zápasech nezvítězili. Naposledy v prosinci 2018 prohráli v Plzni 1:2.