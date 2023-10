Mourinho chválí Slavii: Může hrát Ligu mistrů, s ostatními jsou body povinnost

Dva velmi jasné výsledky nabídka "slávistická" skupina Evropské ligy. Sešívaní přejeli Šeriff Tiraspol 6:0, AS Řím nadělil ženevskému Servette výsledek 4:0. José Mourinho (60), který kvůli trestu sledoval počínání svých svěřenců jen z tribuny, chtěl ještě víc. A chválil celek Jindřicha Trpišovského (47), se kterým se utká příště.

Mourinho i přes jasnou výhru nasadil kritický tón. "Příšerný první poločas, vůbec se mi nelíbil. Netlačili jsme, málo pohybu na míči... Ve druhém poločase jsme změnili tempo, intenzitu a agresivitu a kluci se mi opravdu líbili," řekl pro Sky Sport.

Římané v aktuální sezoně ještě nevyladili formu, v Serii A jsou až třináctí. Mourinha trápí hlavně situace ve středu zálohy. "Renato Sanches nám dodává tempo, ale odehrál jeden zápas a je mimo hru. Leandro Paredes je naše jistota. Bove musí zlepšit rozhodování, ale je v dobré fázi vývoje. Cristante, který je nejsilnějším hráčem a má cit pro hru, by měl hrát středního obránce. Lorenzo Pellegrini je náš kreativec, ale jednou hraje, jednou nehraje. Aouar se zatím těžko vyvíjí naším směrem, musí nám jít naproti. Když hrajeme bez Dybaly, chybí nám spojení mezi zálohou a útokem. Potřebujeme čas, ale ten nemáme, protože potřebujeme body," shrnul.

Slavia a AS Řím jsou ve skupině stoprocentní Livesport

Po dvou výchrách v Evropské lize čeká Mourinhovo družstvo nejspíš největší test v podobě pražské Slavie. "V soupeřích je rozdíl. Při vší úctě k Servette a Šeriffu, v Serii A jsou všechny týmy lepší. Proti nim je povinnost získat 12 bodů. Se Slavií to bude jiný příběh. Je to velmi dobrý tým, který by mohl hrát Ligu mistrů," smekl před Trpišovského družinou.

První vzájemné utkání je na programu 26. října v Římě, zkušený portugalský kouč v něm bude spoléhat i na zlepšující se formu Romela Lukaka. "Má zkušenosti, vůli po vítězství. Má pozitivní vliv na tým, po všech stránkách. Jsme s ním velmi spokojení," řekl na adresu belgického obra, který pomohl srazit Servette jedním gólem.