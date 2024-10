Mourinho se utká se svým bývalým zaměstnavatelem. Je to vítěz, těší se Ten Hag

Mezi nejzajímavější zápasy třetího kola Evropské ligy bude patřit souboj Manchesteru United s Fenerbahce. Rudí ďáblové už v soutěži dvakrát zaváhali a ve čtvrtek se představí na půdě týmu, který vede jejich bývalý trenér José Mourinho (61). Současný lodivod United Erik Ten Hag má dle Portugalce důvěru, která jemu samotnému na Old Trafford v minulosti chyběla.

Manchester United patřil před startem ročníku EL k jejím největším favoritům, po remízách s Twente (1:1) a v Portu (3:3) mu ale v tabulce náleží až 21. místo. Ideálně to nemá rozběhnuté ani v domácí Premier League a Ten Hag se týden co týden ocitá pod stále větším tlakem. Nizozemský kouč se však na setkání s Mourinhem těší.

"Je to pro nás oba velký zápas. José je vítěz, vyhrál spoustu trofejí a myslím, že je vzorem pro mnoho trenérů. Zápas proti němu si opravdu užiju," citovala nizozemského kouče agentura AFP. V posledním vzájemném utkání v roce 2016 se z vítězství radovali hráči tureckého klubu (2:1), Manchester tehdy trénoval právě Mourinho.

Dle portugalského stratéga se Ten Hag těší důvěře klubového vedení, kterou on tehdy postrádal. Vedení se ujal v roce 2016 a s týmem během dvou a půl let vyhrál Evropskou ligu a Ligový pohár, v Premier League obsadil druhou příčku v roce 2018. V prosinci téhož roku byl propuštěn, s kádrem totiž prožíval nejhorší ligový start za 28 let.

"Přeji Manchesteru jen to nejlepší. Odešel jsem v dobrém, pokud se jim nedaří, rozhodně mě to netěší," okomentoval. Zároveň tvrdí, že je jeho bývalý zaměstnavatel stále favoritem na celkkový triumf v soutěži.