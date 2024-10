Výhra nad Brentfordem jako zlom? Ne, tlak je tu pořád. Každý zápas je důležitý, myslí si Ten Hag

Výhra Manchesteru United nad Brentfordem byla pro tým Erika ten Haga (54) první po více než měsíci a přišla uprostřed záplavy spekulací o Nizozemcově pozici v čele A-týmu anglického klubu. Přesto trenér Rudých ďáblů prohlásil, že tato výhra není o nic významnější než jiné.

Cenné tři body pro Manchester United, který naposledy vyhrál 17. září proti Barnsley v EFL Cupu, zařídili svými góly Alejandro Garnacho a Rasmus Höjlund. Jejich tým se před zápasem nacházel až na 11. místě tabulky Premier League, výhra na Old Trafford navíc přišla den poté, co Ten Hag prohlásil, že řeči o nejistotě jeho pozice jsou jen výmyslem médií.

Na otázku, zda by to mohl být zlomový okamžik sezony, nizozemský kouč odpověděl: "Ne. Je to jen výhra, tlak je tu vždycky. Musíme vyhrát každý zápas a každý vyhraný zápas je důležitý. Na tomto týmu je vidět soudržnost, bojovnost. Měli jsme odhodlání střílet góly a to je to, co potřebujeme. Vstřelili jsme dva skvělé góly a jsme za to velmi rádi."

Ten Hag si triumfu váží, ale nepřeceňuje ho: "Na začátku sezony jsme podali několik dobrých výkonů, ale nedali jsme dost gólů, pak je každý negativní. Tento výsledek nám může pomoci, ale je to jen jedno vítězství a musíme na něm dále stavět."

Pochválil také Marcuse Rashforda, který byl terčem kritiky fanoušků, přesto odehrál výborný zápas a připsal si asistenci u Garnachovy trefy. "Opravdu se mi líbilo, jak hrál. Vidíte, čeho je schopen. Chceme to po něm v každém zápase. Hrál s bojovným duchem. Pokud to ukážeme všichni, rázem z nás bude tým, který může hrát o trofeje," ujistil Ten Hag, jehož tým se příště představí v Evropské lize na půdě Fenerbahce.