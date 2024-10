Special One je minulostí. Mourinha v Turecku přejmenovali, podle fanoušků soupeře je ubrečený

Také v tureckém Fenerbahce zůstává José Mourinho (61) sám sebou. Titulky tamních médií plní okamžiky své geniality, hádkami s rozhodčími a nyní i novou přezdívkou, kterou mu vymyslel jeho úhlavní nepřítel z Istanbulu.

Rodák ze Setúbalu svůj poslední osobitý kousek předvedl v ligovém utkání, které jeho tým vyhrál na hřišti Antalyasporu, čímž oživil vzpomínky na historku z Interu – v únoru roku 2010 ukázal rozhodčímu gesto, které naznačovalo, že má spoutané ruce.

Obrázky toho, co se stalo v Antalyi, se virálně rozšířily na sociálních sítích – Mourinho se rozhodl umístit svůj notebook před jednu z televizních kamer, aby protestoval proti verdiktu rozhodčích. Na jeho osobním počítači byly záběry z probíhajícího duelu. Reakce rozhodčího na sebe nenechala dlouho čekat a Mourinho viděl žlutou kartu.

Když se vrátíme k úvodnímu kolu turecké Süper Lig, Mourinhovi stačilo pouhých 15 minut, aby viděl své první žluté napomenutí v sezoně za překročení technické zóny. Stejně se během zápasu zachoval i jeho protějšek, jenž však potrestán nebyl.

Všichni fanoušci Fenerbahce byli na jeho straně, o čemž svědčí příspěvky na sociálních sítích: "Vítejte v Turecku, teď už chápete, jak to tady chodí."

Ubrečený

První velké derby během jeho působení v Istanbulu nedopadlo dobře. Fenerbahce doma prohrálo 1:3 s Galatasarayem. Kromě ponížení na hřišti přišel i výsměch mimo něj – a to pro Mourinha, který se toho večera stal mužem s přezdívkou "The Crying One".

Galatasaray na svých sociálních sítích zveřejnil fotografii falešné knihy, kterou měl napsat Mourinho. Název? "The Crying One", jeho posměšně pozměněná dlouholetá přezdívka. Doprovázelo ji vysvětlení "Na prodej v knihkupectvích poblíž Kadikoy" (istanbulské čtvrti, kde sídlí Fenerbahce).

Fanoušci ve svých komentářích zuřili, ani Mourinho se nedokázal udržet na uzdě. Turecký novinář mu v pozápasovém rozhovoru ukázal obrázek zmíněné knihy, na což trenér nereagoval příliš dobře. "To myslíte vážně, nebo si děláte legraci? Jste si jistý, že jste novinář?" uvedl Portugalec předtím, než odešel.

Účet Galatasaraye poté na anglické sociální síti X zveřejnil fotografii, na níž je Mourinho rozostřený a v pozadí je dokonale zaostřený trenér soupeře Okan Buruk. Obrázek nesl nápis "The winner one", což je další narážka na výše zmíněnou přezdívku.

Fenerbahce je v současné době na čtvrtém místě ligové tabulky. Kromě křiklounů kolem se najdou i tací, kteří Mourinha hájí. "Dejte mu čas, netrpělivost není nikdy dobrá. Člověk jako on je důležitý pro propagaci tureckého fotbalu," řekl trenér Yilmaz Vura.

Teprve čas ukáže, zda je to pravda. Dokud se nic radikálního nezmění, můžeme se všichni těšit z Mourinhovy turecké show.