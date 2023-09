Nabitý pohárový podzim v Česku. Přijede trenérská legenda i padouch z Jamajky

České fotbalové fanoušky čekají na podzim vzrušující čtvrteční večery. V akci budou v tu dobu v bitvách evropských pohárů hned tři domácí kluby: Sparta, Slavia a Plzeň. Kdo vlastně díky nim do tuzemska dorazí? Největším pozitivním hitem bude AS Řím, tím negativním pak Glasgow Rangers.

Italský celek, i když se mu příliš nepovedl vstup do nové sezony, má pořád ze všech soupeřů největší jméno. Pod koučem Josém Mourinhem, jehož sbírka úspěchů čítá 26 velkých klubových trofejí včetně dvou vítězství v Lize mistrů, se mu daří zvlášť v pohárech. V předminulé sezoně triumfoval v Konferenční lize, letos na jaře si zahrál finále Evropské ligy, v němž podlehl Seville až na penalty.

Při vší úctě k často zraněnému Argentinci Paulovi Dybalovi, dalšímu mistrovi světa z Kataru Leandru Paredesovi, dlouholeté opoře PSG, nebo belgickému obrovi Romeluovi Lukakuovi poutá největší pozornost právě Mourinho. Zvláštní obdiv k němu chová i kouč jeho příštího soupeře Jindřich Trpišovský, jehož trenérským vzorem je jinak Jürgen Klopp z Liverpoolu.

Ne náhodou si lodivod Slavie právě AS Řím přál loni na jaře, když se sešívanými došel do osmifinále EKL. "Mourinho má můj respekt. Bavíme se o jednom z nejúspěšnějších trenérů v dějinách fotbalu," řekl Trpišovský v rozhovoru pro Deník před sedmi lety, ještě když vedl Liberec.

Opačné emoce vzbuzuje tým Glasgow Rangers. A to takové, že se klidně může stát, že Spartě budou na podzim držet ve dvou zápasech palce i fanoušci Slavie. Jméno skotského velkoklubu v nich vyvolává nenávist. Pramení z duelu osmifinále Evropské ligy, v němž se předloni na jaře udály dvě kauzy.

První – jamajský útočník Kemar Roofe surově kopl do hlavy slávistického gólmana Ondřeje Koláře, jemuž způsobil nejen otřes mozku a zlomeninu čelní kosti. Následné psychické problémy totiž málem Koláře připravily o další kariéru. "Odpadl jsem z brány, dá se to možná nazvat syndromem vyhoření, protože jsem si pak připustil nějaké věci, co se mohlo stát, kdyby... Doběhlo mě to, bál jsem se chodit do některých soubojů. Pomohla mi z toho až moje manželka," svěřil se Kolář nedávno v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

A druhá kauza? Glen Kamara a Ondřej Kúdela. Slávistický stoper dostal od UEFA za údajné rasistické urážky finského záložníka tmavé pleti trest na 10 zápasů a přišel tak o mistrovství Evropy. Civilní vyšetřování celého případu však žádný trestný čin neprokázalo. Na Kamaru pár měsíců nato, když se Rangers utkali se Spartou, údajně bučelo publikum na Letné.

V ochozech však tehdy byly kvůli trestu UEFA jen malé děti… Sparty se tehdy zastali i čeští politici. Jako by měl Kamara zlou předtuchu z další návštěvy Česka, den před losem přestoupil do Leedsu.

Roofe každopádně v kádru zůstal a není jediným útočníkem Rangers, na nějž si čeští fanoušci dobře pamatují. Dalšími jsou někdejší slávista Abdallah Sima nebo Nigerijec Cyriel Dessers, jenž loni na jaře ještě v barvách Feyenoordu dvěma trefami v odvetě čtvrtfinále EKL pomohl vyřadit Slavii.