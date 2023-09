Dobrá zpráva: Česko je v žebříčku koeficientů nadále osmnácté, soupeřům ovšem ubyly týmy

České fotbalové kluby figurují po skončení kvalifikace evropských pohárů nadále na 18. místě žebříčku národních koeficientů UEFA. Na 15. příčku, která jako poslední znamená pět zástupců v soutěžích, momentálně ztrácejí 1,575 bodu. Na rozdíl od většiny konkurentů v boji o elitní patnáctku bude mít ale český fotbal ve skupinách o jednoho zástupce víc. Aktuálně se hraje o nasazení do ročníku 2025/26.

Česko vstupovalo do pohárové sezony podruhé za sebou jen se čtyřmi zástupci, kvalifikaci ale zvládlo poměrně úspěšně. Bohemians Praha 1905 sice při návratu do soutěží UEFA vypadli hned na úvod ve 2. předkole Evropské konferenční ligy, další tři týmy se už probojovaly do základních skupin.

Obhájce titulu Sparta měla jako jediná před kvalifikací jistotu účasti minimálně v Konferenční lize a nakonec po čtvrtečním domácím vítězství 4:1 nad Dinamem Záhřeb vybojovala start v základní části Evropské ligy. Stejnou soutěž si zahraje i Slavia, Plzeň zvládla všechna tři předkola a prošla do skupiny Konferenční ligy. Západočeši byli v letošní kvalifikaci jasně nejlepším českým klubem, vyhráli pět ze šesti utkání a získali do společného koeficientu 5,5 bodu.

Po závěrečném 4. předkole ztráta českých týmů na 15. místo nepatrně narostla, což je dáno tím, že FC Kodaň postoupil do skupiny Ligy mistrů a zapsal s tím spojený bonus. Dánsko se díky tomu posunulo na 14. příčku žebříčku.

O 0,325 bodu zpět jsou Norové, kteří aktuálně drží 15. pozici. O bod méně má šestnáctý Izrael a v těsném závěsu je sedmnáctá Ukrajina. Všem soupeřům od 14. do 17. místa ale na rozdíl od Česka zůstaly před zápasy ve skupinách ve hře už jen dva zástupci. Dánsko a Ukrajina navíc budou mít jeden z týmů v Lize mistrů, kde jsou těžší protivníci.

Pokud se bude Spartě, Slavii a Plzni v hlavní fázi pohárů dařit, Česko má stále velmi reálnou šanci na první patnáctku. Tuzemské týmy se potřebují dostat minimálně před tři země a zároveň je nesmí nikdo za nimi přeskočit. Ze spodnějších pater je reálně může ohrozit pouze devatenácté Řecko, které ztrácí necelé dva body, ale ve skupinách bude mít čtyři zástupce.

Aktuálně se hraje o nasazení do sezony 2025/26, pro příští ročník 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech. Za vítězství v hlavní fázi jsou dva body, za remízu jeden. Zisk do žebříčku se dělí počtem zástupců dané země v pohárové sezoně, v českém případě nyní čtyřmi.