Los EL: Spartu v pohárové Evropě čeká souboj s Rangers, Slavia zamíří do Říma

Fotbalisté Slavie se ve skupině Evropské ligy utkají s finalistou z minulé sezony AS Řím, přes který přešli v roce 1996 ve čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA. Vedle týmu trenéra Josého Mourinha budou dalšími soupeři červenobílých Šeriff Tiraspol a Servette Ženeva. Druhý z českých zástupců v soutěži Sparta si v hlavní fázi zopakuje předloňský souboj s Glasgow Rangers a narazí také na Betis Sevilla a Aris Limassol. Rozhodl o tom páteční los v Monaku.

Skupinová část Evropské ligy začne ve čtvrtek 21. září a vyvrcholí šestým kolem 14. prosince. Na jaře pak budou pokračovat tři ze čtyř týmů v jednotlivých tabulkách. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s mužstvy z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší soutěže Evropské konferenční ligy. Finále Evropské ligy se uskuteční 22. května v Dublinu.

Český šampion ze Sparty prošel do skupiny Evropské ligy poté, co v závěrečném předkole po čtvrtečním domácím vítězství 4:1 vyřadil Dinamo Záhřeb a předtím ve 3. předkole Ligy mistrů vypadl s FC Kodaň. Slavia na cestě do hlavní fáze postoupila přes dva ukrajinské kluby Dnipro a Luhansk.

Oba čeští zástupci v soutěži si přáli dostat tým z Anglie, což se ale ani jednomu nepoštěstilo. Slávisté figurovali ve druhém ze čtyř výkonnostních košů a los jim jako prvního soupeře přiřadil AS Řím. S šestým celkem minulé sezony italské ligy sehráli červenobílí jeden z nejslavnějších zápasů své historie, v roce 1996 při tažení do semifinále Poháru UEFA favorita o kolo dříve vyřadili po domácím vítězství 2:0 a venkovní porážce 1:3 po prodloužení.

Z českých klubů naposledy hrála s AS Řím Plzeň, která v sezoně 2018/19 ve skupině Ligy mistrů venku utrpěla debakl 0:5 a doma zvítězila 2:1. Slavný portugalský trenér italského velkoklubu Mourinho dokázal v kariéře ovládnout všechny tři velké pohárové soutěže, se současným klubem vloni triumfoval v Konferenční lize.

Slavia se může pomstít

Zatímco na Římany mají červenobílí výborné vzpomínky, Tiraspol patří k "černým můrám" slávistické historie. V roce 2009 Vršovičtí s moldavským šampionem vypadli v kvalifikaci Ligy mistrů (LM) po remízách 0:0 venku a 1:1 doma, gól inkasovali až v nastavení. Přes Šeriff vloni ve 3. předkole při tažení do skupiny LM přešla Plzeň po dvou vítězstvích 2:1.

Pražané se už v soutěžích UEFA utkali i se zbylým soupeřem, v sezoně 2001/02 přes Servette Ženeva nepostoupili po venkovní porážce 0:1 a domácím nerozhodném výsledku 1:1. Se švýcarským týmem navíc letos dvakrát hráli v zimní přípravě v Portugalsku a zvítězili 3:0 a 1:0.

"Přáli jsme si nějakého atraktivního soupeře, aby se ten zápas blížil utkáním v Lize mistrů. To se stoprocentně povedlo. AS Řím je velký tým s velkým trenérem a velkými hráči, příjemné retro vzpomínky pro Slavii. Je to skvělé, když už nevyšel anglický soupeř," řekl v nahrávce pro média trenér červenobílých Jindřich Trpišovský. "Nerad mluvím před skupinou o favoritech. Je to skupina, ze které se dá postoupit, a uděláme pro to vše," dodal.

Sparta si zopakuje duely s Rangers

Sparta si na rozdíl od Slavie v soutěžích UEFA ze tří soupeřů ve skupině zahrála jen s Rangers, na Betis Sevilla ani Aris Limassol v pohárech ještě nenarazila. Předloni ve skupině nad celkem z Glasgow doma zvítězila 1:0, na stadionu soupeře ale prohrála 0:2 a na rozdíl od soupeře do vyřazovací fáze Evropské ligy nepostoupila.

Dvojzápas před dvěma lety provázely velké vášně. Tehdejší trenér Rangers Steven Gerrard po utkání v Praze kritizoval bučení sparťanských dětí na záložníka tmavé pleti Glena Kamaru, jenž byl vyloučen. Na Letné kvůli disciplinárnímu trestu za rasismus části fanoušků v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů s Monakem chyběli dospělí fanoušci, výjimkou byl doprovod téměř 11 tisíc dětí.

Gerrard později vyjádřil překvapení a zklamání z verdiktu UEFA netrestat Spartu za neprokázané rasistické chování diváků. Do kauzy se vložili i politici a Letenských se zastal předseda FAČR Petr Fousek. Kamara nyní působí v Leedsu, kam přestoupil ve čtvrtek, jen den před losem.

"Jsou to velmi kvalitní týmy, čekají nás pěkné zápasy. Zároveň jde o rozdílné typy mužstev," řekl klubové televizi dánský trenér Sparty Brian Priske. "Je to docela zajímavá skupina. Byly tam větší a pro diváka zajímavější kluby, ale myslím si, že je to dobrý balanc mezi tím, že ty týmy jsou zajímavé a zároveň nejsou od nás odskočené. Řekl bych, že je to docela hratelná skupina," uvedl obránce Pražanů Jaroslav Zelený.

Sparta a Slavia si postupem do skupiny Evropské ligy zajistily prémii 3,63 milionu eur (asi 87,5 milionu korun). Přenosy z hlavní fáze soutěže budou moci čeští diváci sledovat na programu ČT sport v České televizi, která má právo prvního výběru na jeden zápas, a na placených kanálech Sport 1 a Sport 2.

Základní skupiny Evropské ligy:

Skupina A: West Ham, Olympiakos, Freiburg, Bačka Topola

Skupina B: Ajax, Marseille, Brighton, AEK Atény

Skupina C: Rangers, Real Betis, Sparta, Aris Limassol

Skupina D: Atalanta, Sporting Lisabon, Sturm, Raków

Skupina E: Liverpool, LASK, Union SG, Toulouse

Skupina F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos

Skupina G: AS Řím, Slavia, Šeriff Tiraspol, Servette Ženeva

Skupina H: Leverkusen, Karabach, Molde, Häcken

