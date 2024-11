Natáhnou Spurs vítěznou šňůru? Proti bude Galatasaray a Osimhen s nevyřízenými účty

AHMAD MORA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Vicotr Osimhen hostuje v Galatasarayi z Neapole do konce sezony.

Tottenham má na čtvrteční večer jasný cíl – pokračovat v perfektním startu do Evropské ligy a protáhnout šňůru vítězství. Hráče ze severního Londýna ale čeká na horké turecké půdě istanbulský obr v čele s vypůjčenou hvězdou Victorem Osimhenem (25). A nigerijský kanonýr patřící Neapoli má, tedy minimálně se soupeřovými trenéry, nevyřízené účty.

Nigerijský kanonýr se k tureckému gigantovi připojil začátkem září po hořkém konci v Neapoli. Bývalý kouč Spurs Antonio Conte totiž v klubu převzal žezlo po nepovedené obhajobě titulu a Osimhena posadil na lavičku. Útočník přitom v titulové sezoně zářil a očekávalo se, že během letního přestupového okna změní dres, pro hráče s výstupní klauzulí ve výši 130 milionů eur se ale nenašel žádný zájemce.

Místo toho se Osimhen dohodl na přestupu do Galatasaraye na hostování do konce ročníku, po jehož skončení ale turečtí mistři opci na jeho trvalý podpis nemají. Útočník tak tak hraje o svou budoucnost daleko od reflektorů největších evropských lig.

Osimhenovy statistiky v turecké lize. Flashscore

V kvalifikaci o Ligu mistrů ztroskotal Galatasaray na Young Boys, Osimhen následně v EL nastoupil při domácích výhrách nad PAOKem (3:1) a Elfsborgem (4:3), zatímco venkovní remízu 2:2 s lotyšským RFS kvůli zranění vynechal. Na svůj první evropský gól v sezoně zatím čeká.

Hlavním kanonýrem istanbulského týmu je aktuálně Mauro Icardi, bývalý útočník Interu a PSG má na kontě šest branek. Za ním se drží turecké duo Yunus Akgun a Baris Yilmaz s pěti zásahy. Nigerijský střelec zatím skóroval čtyřikrát, přičemž vždy v domácích ligových vystoupeních. Prosadil se i minulý týden v derby s Besiktasem (2:1).

Před zápasem s Fenerbahce si do něj rýpl José Mourinho. Bývalý lodivod AS Řím a Tottenhamu si, stejně jako Conte, totiž pamatoval Osimhenovy "výstupy" z dob, kdy spolu válčili v Serii A. Před opětovným setkáním 21. září jej obvinil ze simulování. "Máme velmi dobrý vztah, ale pokaždé, když proti němu hraji, se mi nelíbí, jak se chová. Přehání to s pády," řekl Mourinho tureckým médiím v televizním rozhovoru.

Osimhen tehdy nastoupil v útoku bez Icardiho a Galatasaray vybojoval vítězství 3:1. Příští výzvou je Tottenham a případná výhra by tureckému celku zajistila první příčku tabulky EL.