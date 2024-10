Nevím, jak rozhodčí mohl vidět, co se děje ve vápně i na lavičce, zlobil se Mourinho

Trenér fotbalistů Fenerbahce Istanbul José Mourinho (61) nešetřil po čtvrtečním zápase Evropské ligy proti Manchesteru United (1:1) ironií na adresu rozhodčího Clémenta Turpina (42). Francouzský sudí mu dal v 57. minutě po hádce u postranní čáry za jeho chování červenou kartu a portugalský kouč musel na tribunu.

"Rozhodčí mi řekl něco neuvěřitelného. Říkal, že zároveň viděl, co se děje ve vápně a co dělám u postranní čáry," řekl Mourinho po zápase televizní stanici TNT Sports. "Gratuluji mu, protože je naprosto neuvěřitelný. Během zápasu, v té rychlosti, sledoval jedním okem penaltovou situaci a jedním okem moje chování na lavičce. Proto patří mezi nejlepší rozhodčí na světě," uvedl kouč Fenerbahce, který se zlobil kvůli tomu, že Turpin neodpískal penaltu za zákrok Manuela Ugarteho na Brighta Osayiho-Samuela.

Mourinho může po červené kartě očekávat disciplinární trest. Jeho svěřence čeká v dalším kole Evropské ligy zápas v Alkmaaru a pak 28. listopadu utkání s pražskou Slavii v Edenu.

Své hráče za remízu s Manchesterem United, který v minulosti vedl, pochválil. "Hráli jsme úžasně. Pokud budeme hrát takhle v turecké lize, všechny přejedeme, protože jsme samozřejmě hráli proti týmu, který je lepší než my," řekl bývalý kouč Realu Madrid, Chelsea, Tottenhamu nebo Interu Milán.

"Měli jsme zraněné, museli jsme to zběsile poskládat. Podali jsme mimořádný výkon. Od hráčů jsem nemohl chtít víc. Anglická média napíšou, že United nehráli dobře, ale myslím si, že by bylo spravedlivé říci, že jsme odehráli výjimečný zápas a byli jsme lepší. Pro Manchester je to dobrý výsledek," dodal Mourinho, který na Old Trafford skončil v roce 2018.

Hosté vedli od 15. minuty zásluhou Christiana Eriksena, krátce po přestávce vyrovnal Júsuf En-Nesjrí.