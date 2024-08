Během těch let v pohárové Evropě se už utkali s kdejakým soupeřem. Žádný z nich však nebyl ze Skotska. Nadcházející duely s Heart od Midlothian ve 4. předkole Evropské ligy tak budou pro fotbalisty Plzně premiérou. Její vítěz se bude moct těšit na hlavní fázi Evropské ligy. jíž si Viktoria naposledy zahrála před sedmi lety. Začíná se ve čtvrtek v 19:00 a Skoty na západ Čech doprovodí stovky fanoušků, kteří už vyprodali sektor pro hosty.

Zatímco Hearts vstoupí do kvalifikace až ve 4. předkole, svěřenci trenéra Miroslava Koubka už o kolo dřív vyřadili po výhrách 2:1 venku a 1:0 doma ukrajinský Kryvbas Kryvyj Rih. Díky tomu si zajistili podzim v pohárech a účast minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy, kam by přešli v případě neúspěchu proti soupeři z Edinburghu.

Západočeši však věří, že dosáhnou na kvalitnější soutěž. Závěrečné předkolo Evropské ligy si zahrají po čtyřech letech. Do hlavní části této soutěže se dosud dostali čtyřikrát, naposledy v sezoně 2017/18. "Jsem rád, že jsme zvládli dvojzápas s Kryvbasem a už máme zajištěnou Evropu na podzim. Teď se těšíme na play off a věřím, že máme šanci postoupit," řekl jeden z kapitánů Viktorie Lukáš Kalvach.

Plzeň se v souboji třetích týmů svých domácích soutěží z minulé sezony pokusí potvrdit roli jasných favoritů a vytvořit si náskok do venkovní odvety v příštím týdnu. Zároveň bude hájit neporazitelnost v novém ročníku. Do něj vstoupila velmi dobře a v sedmi soutěžních zápasech neprohrála, z toho šestkrát zvítězila. Na čtvrteční duel se úspěšně naladila o víkendu v Českých Budějovicích, Dynamo zdolala 3:0 a z druhého místa ligové tabulky ztrácí dva body na vedoucí Spartu.

Hearts se naopak výsledkově nedaří. Skotský celek od poloviny května v součtu s přípravou osmkrát po sobě nezvítězil a o víkendu prohrál v Ligovém poháru na stadionu druholigového Falkirku 0:2. V úvodním kole domácí ligy nicméně překvapil bezbrankovou remízou s favorizovanými Rangers. "Obecně od soupeře očekávám typický ostrovní skotský fotbal. Samozřejmě to bude velmi kontaktní, agresivní, náročné. S tím se musíme vyrovnat," prohlásil kouč Koubek, který s Plzní i ve své druhé sezoně na její lavičce prošel do hlavní fáze pohárů.

Západočeši budou proti Hearts hájit několik úspěšných sérií. V předkolech pohárů drží už 14 utkání neporazitelnost a doma v soutěžích UEFA v posledních devíti duelech neinkasovali. "Evropské zápasy jsou speciální, je důležité hrát odzadu a branky nedostávat. Jsem rád, že se nám takhle doma daří a třeba v tom budeme pokračovat," řekl Kalvach.

Hearts jsou ve Skotsku dlouhodobě ve stínu nejsilnějších klubů z Glasgow Celticu a Rangers. V sezoně 2019/20 opustili elitu, ale hned se dokázali vrátit a od té doby ve všech třech sezonách skončili na pohárových příčkách. Předloni si podruhé v historii zahráli v soutěžích UEFA skupinovou fázi, před rokem vypadli ve čtvrtém předkole Konferenční ligy.

"Plzeň je týmem, který pravidelně hraje poháry. Mají kvalitní hráče s velkými zkušenostmi. Nám ale určitě pomohou ty z minulé sezony, abychom věděli, jakým způsobem hrát tyhle vyřazovací zápasy," řekl trenér Steven Naismith. Bývalému skotskému reprezentantovi je 37 let, zatímco jeho protějšek Koubek oslaví 1. září 73. narozeniny.

Pokud by Viktoria postoupila, za účast v hlavní fázi by získala bonus 4,31 milionu eur (108 milionů korun). Za start v základní části Konferenční ligy je prémie 3,17 milionu eur (80 milionů korun). Hearts na svém webu uvedli, že sektor pro hostující fanoušky je už vyprodaný. Skotský celek před utkáním nebude trénovat v Doosan Areně, předzápasovou přípravu absolvoval ještě doma a do Prahy dorazil až ve středu v podvečer.