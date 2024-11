Postřehy z utkání Plzeň – Real Sociedad. Odvážný Koubek, žolík Vašulín a laso pro Adua

Plzeň odmakala zápas čtvrtého kola Evropské ligy proti španělskému Realu Sociedad na maximum a dočkala se odměny v podobě vysněné výhry 2:1. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka byli sice blízko dalšímu nerozhodném výsledku, ale nakonec zavládla ve Štruncových sadech euforie. Rána tečovaná střídajícím Danielem Vašulínem totiž skončila v síti Alexe Remira a zaplněný stadion vybuchl nadšením. Co čtvrteční duel ukázal?

Prince Adu si říká o přestup

Skauti Plzně si musí mnout ruce spokojeností. Prince Adu se jako posila prostě povedl. Ghanský forvard na nic nečekal a skóroval hned z první šance, do které se západočeský tým v utkání dostal. Že si vybral slabší chvilku gólman Realu Sociedad? Historie se neptá a branka platí. Že rána mířila na přední tyč, to je fuk, hlavně že skončila v síti a plzeňský stadion burácel. Na gólové akci se podílel přihrávkou nejobletovanější plzeňský hráč Pavel Šulc, o němž se říká, že v zimě z klubu odejde do věhlasnější soutěže. Momentální forma Prince Adua ale nabádá k zamyšlení, zda laso od konkurence nepřiletí také směrem ke ghanské hvězdě. A skvěle vyšlo trenérům i střídání. Daniel Vašulín totiž po pár desítkách sekund pobytu na trávníku šťastně tečoval míč do sítě Realu a vstřelil nejdůležitější gól kariéry.

Viktoriáni slaví gól Prince Adua. MICHAL CIZEK / AFP

Odvážný tah s Paluskou

Trenér Miroslav Koubek den před utkáním tajil, kdo v defenzivní řadě Viktorie nahradí absentujícího Sampsona Dweha. Nakonec se rozhodl pro odvážný tah a na trávníku se objevil místo nejlepšího defenzivního hráče Plzně Jan Paluska, jenž nastoupil do svého zatím životního mače. Moc nekazil, nebál se přihrát, bohužel byl u počátku gólové akce španělského týmu. Mikel Oyarzabal před mladíka odcentroval, slabší chvilku si pak vybrali i zbývající dva stopeři Václav Jemelka a Svetozar Markovič. Ti totiž dali hodně prostoru k zakončení islandskému bombarďákovi Orrimu Oskarssonovi a ten hlavou srovnal na 1:1. Paluska si ještě do pauzy vysloužil žlutou kartu, když hasil rychlý kontr soupeře. Mladík určitě nezklamal a nabral důležité zkušenosti.

Plzeň už není remízovým králem

Plzeň v Evropské lize tři kola platila za remízového krále. Teď se ale téhle nelichotivé nálepky zbavila. Trenér Miroslav Koubek den před výkopem trefně konstatoval, že pokud budou body přibývat na konto Viktorie po jednom za nerozhodné výsledky, bude to s postupovými ambicemi západočeského celku špatné. A tak se domácí hráči rozhodli kouče poslechnout. Duel odmakali, když dostali šanci, měli i ofenzivní choutky a v úplném závěru se dočkali odměny v podobě šťastné teče Vašulína.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Neporazitelnost pokračuje

Neskutečná evropská plzeňská série bez porážky v základní hrací době se natáhla o další zápas, dosáhla už čísla 24. Viktoria se zkrátka při vylepšování českého koeficientu činí. V domácím prostředí neprohrála už 12 zápasů, byť skončila její neprůstřelnost před vlastním publikem. Brankář Martin Jedlička byl jistý při centrovaných míčích, při inkasované brance neměl nárok zasáhnout. Po vítězství 2:1 se ale nikdo v plzeňském táboře zlobit nebude.