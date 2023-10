Sparta se v Evropské lize pokusí navázat na úvodní výhru, čeká ji těžká zkouška na půdě Betisu

Fotbalisté Sparty se ve druhém utkání skupiny C Evropské ligy představí ve čtvrtek na hřišti Betisu Sevilla. Pražané se pokusí navázat na úvodní výhru 3:2 nad Arisem Limassol a zároveň se stát prvním českým týmem od prosince 2001, který vyhraje pohárové utkání ve Španělsku (bez Poháru Intertoto). Naopak andaluský celek chce odčinit prohru 0:1 ze stadionu Glasgow Rangers. Utkání má výkop v 18:45.

Obhájci českého titulu půjdou do souboje s Betisem v dobrém rozpoložení. Letenští v sobotu v lize porazili Plzeň 2:1 a nenašli přemožitele osm soutěžních duelů po sobě, z nichž sedm vyhráli. Domácí ligu vedou o dva body.

"Jsme na tom jak v počtu bodů, tak fotbalově docela dobře. Střílíme dost branek a jsme i pevní v obraně. Čeká nás ale ještě dlouhá sezona, další náročná utkání. Musíme se hlavně soustředit na sebe a na další rozvoj našich hráčů. Nezbývá nám nic jiného než neustále udržovat vysokou disciplínu a pokračovat v tvrdé práci. Vím, že to může znít trochu nudně, ale je to tak," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci po utkání s Plzní.

Sparta má dobrou formu. Livepsort

Česká mužstva porazila v pohárech španělského soupeře v jediném z posledních 20 utkání (Slavia navíc v osmifinále EL 2018/19 proti FC Sevilla zvítězila až po prodloužení). Ve Španělsku vyhrála jen dva z dosavadních 43 duelů (bez Veletržního poháru a Poháru Intertoto) a od prosince 2001, kdy Liberec uspěl na Mallorce 2:1, tam nezvítězila ve 20 zápasech po sobě (bez Poháru Intertoto).

Betisu se proti českým týmům daří

Aktuálně sedmý celek španělské ligy Betis vyhrál všechna čtyři dosavadní pohárová utkání s českými mužstvy, na něž pokaždé narazil v Poháru UEFA/EL, a ve dvou domácích duelech zvítězil s celkovým skóre 9:0. Pražský celek Žižkov porazil na Estadio Benito Villamarín 3:0 a Jablonec dokonce 6:0.

Sparta vyhrála ve Španělsku jediný z dosavadních devíti pohárových zápasů (bez Veletržního poháru) a od října 1985 tam nezvítězila šestkrát po sobě. Od listopadu 2020 nevyhrála venku v pohárech 10 utkání po sobě.

Poslední zápasy Betisu. Livesport

"Zelenobílí" budou usilovat o první body poté, co Rangers podlehli po gólu bývalého útočníka Slavie Abdallaha Simy. "Je to nespravedlivý výsledek s ohledem na to, co se dělo na hřišti. Výkon a nasazení hráčů mě těší, z výsledku jsem ale zklamaný," uvedl trenér Betisu Manuel Pellegrini.

Betis, který získal jediný španělský titul v sezoně 1934/35, zdolal v neděli v La Lize Valencii 3:0 a zvítězil po čtyřech soutěžních utkáních. Doma v sezoně v dosavadních čtyřech zápasech neprohrál a inkasoval v nich jediný gól.

Podle klubového webu podpoří Spartu v Seville více než 540 fanoušků. Kapacita stadionu Betisu je necelých 61 tisíc diváků.

Přehled zápasu Betis – Sparta (5. října, 18:45)